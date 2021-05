La Cruz Roja Mexicana delegación Torreón tiene listo un operativo especial para atender cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar antes, durante y después del partido de ida de la final de la Liga MX que disputará este jueves Santos Laguna contra los cementeros del Cruz Azul en el estadio Corona.

El mismo operativo se tiene previsto para implementarlo el próximo domingo 30 de mayo en caso de que el equipo albiverde obtenga el campeonato en el estadio Azteca, en el partido de vuelta contra la Máquina.

Jorge Luis Juárez, comandante de la benemérita institución, indicó que por la "santosmanía", es importante estar preparados para ofrecer los servicios de urgencias y prehospitalarios, tomando en cuenta que el pasado domingo y después de que los Guerreros obtuvieron su pase a la final, la Cruz Roja atendió a una persona atropellada y a otros ciudadanos que llegaron con lesiones.

TAMBIÉN LEE: Castigarán en Coahuila actos violentos en festejos por 'santosmanía' con cárcel

Con la intención de acortar los tiempos de respuesta, Juárez expuso que el personal de esta institución se distribuirá en diversos puntos estratégicos de la ciudad y para ello se contará con cuatro ambulancias y una unidad de rescate.

Las bases operativas estarán desplegadas en las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas sobre la calzada Cuauhtémoc, Bomberos del oriente, Bomberos Amistad y Bomberos de calzada México.

VER MÁS: Preocupan festejos por Santos en La Laguna

"Nosotros vimos (en los anteriores festejos) que había gente pequeñita, niños en las calles, adultos mayores, sí es muy importante cuidar toda esa parte que es muy vulnerable. Si no hay necesidad de sacar a los pequeños, al adulto mayor, si no hay necesidad de llevarlos a los eventos, no lo haga y si lo va a hacer, hágalo de una forma correcta, de una forma tranquila", expresó.

El comandante dijo que el desborde de la pasión de la población por el juego del Santos es bueno, sobre todo por el año complicado de la pandemia por el COVID-19. Sin embargo, destacó la importancia de celebrar con responsabilidad y tranquilidad para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física.