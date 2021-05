Preocupa riesgo de alza de contagios por festejos tras encuentro de Santos vs. Cruz Azul

Preocupa a la Secretaría de Salud en Durango que durante los festejos por el encuentro de futbol entre Santos y Cruz Azul, exista el riesgo de contagio de COVID-19, por lo que llama a no convertir este "respiro" que brinda la pandemia, en una pesadilla.

Según las cifras presentadas por el secretario de Salud, Sergio González Romero, en solo 11 de los 39 municipios de Durango, se registran actualmente casos positivos al SARS-CoV-2 activos, es decir, diagnosticados durante los últimos 14 días. Dichas cifras, más que relajar las medidas, obligan a reforzarlas, dijo el funcionario estatal.

"La mayoría (de los municipios) prácticamente se mantiene sin casos activos, es decir, lo vemos en verde intenso. Es el municipio de Durango donde hay la mayor concentración de casos activos y luego los otros municipios que están en verde son 10 y 11 con la capital, que serían los que están con la mayor de casos activos", explicó.

Actualmente son 215 casos que se reportan como activos. "Eso no quiere decir que le hemos ganado a la pandemia, al contrario, debemos reforzar las medidas que todos conocemos con la sana distancia, no salir más que a lo indispensable, uso de cubrebocas, y seguir todas las indicaciones del sector salud", recalcó.

En cuanto a la situación de La Laguna, el funcionario estatal dijo que el hecho de que los festejos por el encuentro de futbol concentren un numeroso grupo de ciudadanos, preocupa puesto que existe el riesgo de contagio.

"Nos preocupa cualquier conglomerado que haya de personas, existe la posibilidad de que exista contagio, como les digo, la pandemia no ha acabado, la pandemia nos ha dado un respiro sobre todo al sector salud", manifestó y realizó un llamado a los aficionados a "respetar ese respiro, que no se vuelva en pesadilla por no seguir las medidas que dictamos día a día".