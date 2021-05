Solicitan que alcalde tenga mayor acercamiento con oposición

Ediles de oposición del Cabildo de Torreón lanzaron ayer un llamado especial al alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, para tener un diálogo cercano y resolver diversas dudas respecto al funcionamiento de la administración. Señalaron que desde hace meses han dejado de tener la "cercanía" necesaria para evitar discusiones que a la postre salen a relucir en sesiones de Cabildo.

Lo anterior lo expresaron al finalizar la quincuagésima octava sesión ordinaria de Cabildo, misma de la que su orden del día fue votado en contra por los mismos ediles de oposición y alegando la falta de aclaración en temas financieros y de apoyos sociales hacia la población.

"El acercamiento más cercano que hemos tenido con el alcalde a partir de que tomó protesta es aquí los dos compañeros que vienen a grabarnos de parte de Comunicación Social, porque con él no ha habido, entonces a ver si a través de las cámaras le llega nuestro mensaje, nos escucha, porque no nos ha escuchado desde hace más de dos meses que llegó él a la alcaldía por un lado, por otro lado, pedir que se reanuden las comisiones (presenciales), pero no solo que se reanuden, que se abran… Se aprovecharon de la pandemia para cerrarlas, de lo que se tratan las comisiones lo guardan ahí, las hacen a puerta cerrada, entonces el que nada debe nada teme", dijo el regidor independiente Javier Gómez.

Por su parte, el también edil independiente, Ignacio García, negó que las acusaciones y señalamientos que se hacen desde la oposición tengan alguna relación con el tema electoral, dijo que dentro de las facultades de los ediles está la de pedir cuentas y observar el adecuado desarrollo de la administración.

"Venimos a vigilar, venimos a supervisar y hacer las cosas como debe ser, hoy hacemos un llamado con esta actitud que hemos tenido, que me parece que es responsable porque estamos llamando la atención para tratar de hacer ver que los diálogos y la política para poder hacer que Torreón avance es la vía del diálogo, la vía de ponernos de acuerdo".