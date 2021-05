La muerte ronda Colombia

Los colombianos tienen, quizás, las fiestas más alegres. Más que la risa y el baile, he encontrado en sus festejos una manera de disfrutar el momento. Es, tal vez, una celebración gozosa de quienes saben que no tenemos la vida garantizada. Creo que se debe a que los colombianos han estado siempre muy cerca de la muerte.

Después de firmar un acuerdo de paz, Colombia salió en 2016 de un conflicto armado que duró más de cinco décadas y que dejó un saldo sangriento de al menos 260.000 muertos. En los años ochenta y noventa, los cárteles de drogas de Cali y Medellín aterrorizaban a la población con coches bomba, secuestros y asesinatos a sangre fría. Y la llamada época de la Violencia (1946-1958), un ciclo de asesinatos entre opositores políticos, aún marca la memoria y los libros de historia de los colombianos.

Y hoy la muerte sigue rondando a Colombia.

Al menos 42 personas han muerto -según la Defensoría del Pueblo, pero la oenegé Temblores registra el fallecimiento de 51 personas- y miles, entre civiles y policías, han resultado heridas durante las protestas que sacuden a todo el país en estos días. Por ahora no parece haber una solución al enorme conflicto social que, formalmente, comenzó hace unas semanas, cuando se convocó a un paro nacional para protestar por una reforma tributaria propuesta por el gobierno y que aumentaría los impuestos en tiempos de crisis pandémica (en 2020, la pobreza aumentó un 42,5 por ciento). Esa primera protesta, que fue reprimida, se transformó en algo más: un movimiento social que reclama cambio.

"Esta es una deuda social acumulada", me dijo en una entrevista la cantante y activista Adriana Lucía, quien rechazó participar en un diálogo con el gobierno del presidente Iván Duque -"yo no puedo ocupar un lugar que no me corresponde"- y poco después de llegar de una protesta en las calles de Bogotá. "Esta es una deuda histórica. Son muchos gobiernos atrasando esta crisis social".

Para tratar de entender lo que está pasando en Colombia recurrí también a tres buenos amigos colombianos, con quienes trabajo en Univision hace más de una década: los periodistas Félix de Bedout, Ilia Calderón y Daniel Coronell.

"A todos nos sorprendió la dimensión [de las protestas]", me dijo Félix de Bedout, conductor del noticiero nocturno y nacido en Medellín. "Lo que destapó esa reforma tributaria es que había una rabia acumulada mucho más grande. Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica, una de las regiones más desiguales del mundo". Desde Miami, Félix tuitea frenéticamente en las noches pidiéndole a la gente que se cuide. "Las noches son de terror en Colombia", me dijo. Y hay otro temor: que la ola de violencia, represión e indignación no lleven a un mejor país. "Puede pasar lo mismo que con la Primavera árabe, que culminó en un invierno profundo", dijo.

Ilia Calderón, mi compañera en el noticiero Univision y nacida en Istmina, en el Chocó, coincide. "Creo que todo es producto de la desigualdad", me dijo antes de empezar el programa. "Las protestas que ha habido ahora van mucho más allá de las reformas que el gobierno quería imponer. Hay un descontento tan profundo y la sociedad está tan dividida. A mí me da un dolor profundo porque, de cierta manera, yo me identificó con los que están cansados de pedir, de exigir lo que se merecen". Como país hemos pasado tantas cosas y quisiera ver que hemos aprendido. Y parece que no hemos aprendido. Nos seguimos matando".

En lugar de escuchar a los manifestantes, el gobierno de Duque decidió reprimir. Las redes sociales están inundadas de ejemplos de brutalidad policial. A diferencia de lo que sucede en buena parte del mundo, la policía colombiana es parte del Ministerio de Defensa, por lo que es una fuerza militar, no civil. Y, como hemos visto en estos días de protestas, en algunos casos se comporta como un ejército paralelo, cuyos agentes han cometido abusos de fuerza y muchas veces permanecen impunes.

"El presidente Duque se ha visto absolutamente sobrepasado por la situación", me dijo Daniel Coronell, el presidente de Noticias Univision y columnista dominical en el popular sitio LosDanieles.com. "Y la respuesta ante las protestas de la gente ha sido una represión muy grande", comentó. "El presidente Duque es infinitamente débil porque llegó al poder por un señalamiento de su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe, quien maneja los hilos reales del poder en Colombia". Duque es el presidente que ha tenido más votos que cualquier otro candidato en la historia del país. Pero eso no lo convirtió en un líder visionario y ahora tampoco es un mandatario popular. "El gobierno no tiene soluciones y tampoco liderazgo para buscarlas", apuntó Daniel, quien cree que las protestas, con menor intensidad, acompañarán toda la presidencia de Duque hasta que deje el poder, el próximo año.

"Colombia es un país que aguanta demasiado", me dijo Daniel. Pero conserva un cierto optimismo, aunque no sin una advertencia: "Creo que Colombia sí va a salir. Pero va a ser supremamente traumático por una razón, los interlocutores no están realmente en control de la situación". Él tampoco cree que una nueva Constitución, como hicieron los chilenos recientemente, sea la salida para su país. El problema en Colombia no es de letras. Pero quizás sí de oídos.

"Este es un país que no escucha", me dijo finalmente la cantante Adriana Lucía. "Es un país que habla un montón pero no escucha. A veces nos dicen a los músicos: 'Ustedes pueden ser la voz de los que no tienen voz'. Pero es que la gente sí tiene voz. Lo que no tienen son oídos".

Quizás la solución en Colombia -en esta nueva etapa de desigualdad, violencia e inquietud social- está en algo tan sencillo como sentarse a escuchar. Nadie más quiere morirse en la calle. Los colombianos han sufrido tanto juntos que, tal vez, ese dolor es el punto de partida. Yo, y todos los que queremos a Colombia, estamos esperando la fiesta.