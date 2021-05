Entendí la enfermedad de papá viéndolo en el teatro: Natasha Dupeyron

Natasha Dupeyron y su esposo Yago Muñoz están alzando la voz para que las personas reflexionen y haya más información en torno a la esclerosis múltiple, esto luego que tanto Humberto Dupeyron como la madre del actor han tenido que padecer esta enfermedad.

"Algo que recuerdo mucho de mi papá es que él era deportista. Corría maratones y hoy está en silla de ruedas. Él tiene un monólogo llamado 'El Gorila' y primero se subía en la mesa y giraba y tal. Justo mi forma de entender la enfermedad es viendo el teatro de mi papá, con las muletas y la silla de ruedas. De la cintura para arriba mi papá es como si no tuviera nada, de pronto era complicado ver la enfermedad en él en las piernas y en el teatro. Eso fue muy duro porque no entendía", compartió la intérprete de producciones como "Miss XV" y "Plan V".

Humberto Dupeyron lleva algunos años viviendo en La Casa del Actor, donde fue vacunado contra la Covid-19 igual que los demás inquilinos. Allí van a visitarlo sus hijos y Natasha se llevó recientemente una gran sorpresa: "Hace poquito me pasó, yo no había visto caminar a mi papá en dos años y fui a verlo hace poco y se paró. A mi cabeza le cuesta trabajo entender".

La actriz y su esposo fueron parte de una charla en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, enfermedad en la que el sistema inmunológico destruye la cubierta protectora de los nervios. El 30 de mayo se celebra el día mundial de la Esclerosis Múltiple, por lo que los ponentes invitaron a usar agujetas color naranja ese día.

"Es una enfermedad dura que nos afecta a todos, pero si ellos mismos son amorosos y pacientes consigo mismos, ¿por qué nosotros no? Nos han vuelto más tolerantes, amorosos y nos enseñan todos los días cosas. No sé si todas las personas con esclerosis no tienen filtros, pero nuestros papás no los tienen", aseguró.

Durante la charla estuvieron presentes dos doctoras especialistas en el tema, así como Édgar Paredes. Todos hablaron acerca de que la primera causa de discapacidad por lesión en el sistema nervioso central es esta enfermedad.

"Sigue siendo la primera causa de discapacidad neurológica no traumática en gente joven, después de los accidentes automovilísticos, sucede entre los 20 y 40 años", dijeron los ponentes.