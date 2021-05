Trae lo urbano en las venas

El género urbano corre en las venas de un lagunero que comienza a destacar en la música y que luchará al máximo por ganarse un lugar en la escena nacional e internacional.

Se trata de Emanuel Azz, quien recientemente lanzó el material discográfico Infine, del cual dio detalles en una entrevista con El Siglo de Torreón, en la que también dejó en claro que no hace reguetón por moda, sino por gusto.

"Es la música que me gusta hacer, y que sale de manera natural, si lo hiciera solo por dinero o por apostarle a lo que ya sé que está garantizado, quizá escribiría cumbias, que es lo fuerte en la región, o norteñas, pero por mis venas corre lo urbano y eso no lo puedo cambiar y sé que puedo llegar a hacer que la gente también se identifique con mis canciones", dijo.

Con 25 años de edad, el lagunero charló de su álbum debut, mismo que contiene 18 temas de su autoría en los que habla de amor, desamor, superación y hasta erotismo. Contó que ya está en rotación el primer sencillo, cuyo video oficial se ubica en YouTube.

"El mes pasado estrené el video oficial de Historia Inconclusa, tema que es parte de este álbum y cuyo video se grabó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y en varias zonas de San Pedro Garza García; el beat lo trabajó Strvnge Noise; la producción, Minds Pro. Es un trap con sonidos muy frescos que hace que por momentos uno se olvide de que estamos hablando de desamor.

"El video lo protagonizan dos modelos y actores laguneros muy talentosos. Ellos narran la historia de un joven artista que tiene talento para la pintura; es su pasión, pero su pareja no lo apoya en sus proyectos ni comparte sus sueños. Al contrario, ella quiere que trabaje en un empleo 'normal' y lo desmotiva, pero él no se rinde y al final se quita esa piedra del camino que no lo dejaba despegar y, bueno, mejor vean el video para que sepan en qué quedó esta historia inconclusa", contó.

El cantante, cuyas influencias musicales corresponden a Eminem, Nach, Lil Wayne, Drake, Daddy Yankee y Wisin y Yandel, externó que no se duerme en sus laureles, pues ya prepara otros materiales discográficos, mientras busca espacios para presentarse en otros estados de la república mexicana.

"Tengo canciones escritas para tres producciones, dos de ellas serán EP colaborativos con dos artistas amigos míos con quienes tengo química para trabajar y queríamos hacer más que una colaboración y estoy preparando mi segundo álbum de larga duración, el cual contará con grandes colaboraciones como el caso de Miguel Luna, quien me dio una rola".

Durante el tiempo que lleva de carrera, Emanuel Azz dijo que ya ha recibido varias satisfacciones que lo han motivado a seguir persiguiendo su sueño.

"Gané junto a Freddy Miranda un concurso de composición para hacer el tema oficial del CIESLAG, compitiendo contra grandes maestros de música, además de haber ya cantado en los recintos más importantes de la región como el Teatro Nazas o la Plaza Mayor. Tuve mi propio concierto para presentar mi álbum en un antro de la ciudad, donde lo llenamos gracias a Dios; algo que también me ilusionó en demasía es que un amigo me contó que se subió a un Uber y el conductor venía escuchando mis temas".

Por último, Emanuel reveló que su pasión por el canto la descubrió cuando estaba en la escuela primaria gracias a un festival navideño.

"Nos pusieron a cantar villancicos y me escogieron para cantar una parte en solitario. Desde entonces aprendí a hacer armonías, además del tempo, las escalas, tonos y semitonos y más cosas de teoría musical. Después me enfoqué en el piano, conociendo ya algo de teoría musical, empecé a tocar piano y a ir perfeccionando y ampliando mis conocimientos musicales, a la par que desarrollaba una habilidad lírica para escuchar una melodía y poder sacarla solo con el oído casi al instante".

Repertorio

Algunos temas de Infine son: Dime lo que quieres de mí Un beso Google Maps Hoy Eres mía