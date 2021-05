Se luce Julio Urías en la lomita y con el bat

Gavin Lux conectó un grand slam, el abridor mexicano Julio Urías impulsó tres carreras para reforzar su joya en el montículo y los Dodgers de Los Ángeles apalearon 11-5 a San Francisco Giants, en su octava victoria consecutiva y una barrida de fin de semana sobre San Francisco.

Urías no permitió corredores hasta que Mike Tauchman se embasó con un sencillo al cuadro con un out en el sexto episodio, luego Austin Slater pegó un jonrón de dos carreras un out después para que los Gigantes pusieran el marcador un poco más interesante después de irse abajo 11-0.

INTRATABLE

Urías (7-1) ponchó a 10 a lo largo de seis innings de actuación estelar para vencer a San Francisco por primera vez en 10 aperturas en su carrera ante los Gigantes y 16 apariciones luego de tres actuaciones sin decisión en 2020. El mexicano de 24 años pegó un doblete de dos carreras e la segunda entrada y un sencillo productor en una tercera entrada en que los Dodgers anotaron siete veces, un lapso que bajó del montículo al abridor Anthony DeSclafani (4-2) luego de 54 lanzamiento.

Con cuatro imparables esta temporada, Urías de antemano impuso un máximo de su carrera. Se apuntó su tercer juego de al menos 10 ponches en la temporada, no cedió bases por bolas y recibió tres hits y dos carreras en total.

San Francisco sufrió su tercera derrota seguida luego de una racha de cinco triunfos consecutivos. DeSclafani, que ganó sus dos aperturas previas, fue apaleado con 10 carreras (todas limpias) y nueve hits en apenas dos innings y dos tercios.

GANA CACHORROS

El boricua Javier Báez pegó un cuadrangular de dos carreras en la 10ma entrada para romper un empate a cero y dar a Chicago Cubs un triunfo 2-1 sobre St Luis Cardinals.

Báez conectó el segundo lanzamiento del relevista Alex Reyes (2-1) y lo mandó 417 pies más allá del plato, hacia las tribunas al fondo del jardín central, su 11mo jonrón de la temporada. Fue apenas la segunda carrera limpia permitida por Reyes en 25 innings en la presente campaña.

Craig Kimbrel sacó los últimos cuatro outs para mejorar la marca de Chicago a 4-4 en juegos que se fueron a extra innings.