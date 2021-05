VIDA CAMPIRANA

Hoy domingo 23 de mayo celebramos en México el "Día del Estudiante", fecha que tiene como antecedente la agresión que sufrieron el 23 de mayo de 1929 un numeroso grupo de estudiantes de la hoy Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes se manifestaron para pedir al gobierno, la autonomía y mejores condiciones para los estudiantes entre otras cosas de interés.

El día del estudiante se celebra en todo el mundo y cada país tiene su propia fecha; El presente artículo lo he de enfocar en aquellos que cursan sus estudios con visión en el campo. En todo lo largo y ancho de nuestro país existe una gran cantidad de instituciones educativas de nivel medio y superior para lo cual cabe hacer mención que las instituciones de nivel medio, se inician con los conocimientos básicos en la agricultura y ganadería para continuar si es posible con una carrera profesional generalmente para convertirse en ingenieros agrónomos o médicos veterinarios; Es muy importante hacer hincapié que la mayoría de estos alumnos proceden de familias campesinas de bajos recursos económicos y sus familias cifran sus esperanzas en estos futuros profesionistas, quienes en su mayoría han salido de sus pueblos con la ilusión de transformar sus terruños de origen y por ende el país desde la producción del campo.

En la Comarca Lagunera existen instituciones de nivel superior como lo son la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro unidad laguna, Universidad Autónoma Chapingo, Instituto Tecnológico de Torreón y la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la UJED; Sin embargo a nivel nacional las instituciones de educación agropecuaria poco a poco han disminuido en su demanda, en virtud de que la actividad en el campo es cada vez más compleja y estos profesionistas tienen poca demanda ya que cada vez se le retira al campo los apoyos tan importantes para su producción, un sector tan lastimado por muchas razones y a las cuales se le suman la escasez de agua, la proliferación de plagas y enfermedades, la contaminación ambiental en agua tierra y aire, los incendios forestales, el cambio climático, la erosión del suelo, los precios de los cultivos y el ganado, situación en la que muchas veces no logran recuperar los productores del campo lo invertido.

La formación de un profesionista del sector agropecuario va más allá de traer en la mano un celular, es vivir las experiencias propias en el surco y entre el ganado y que estos futuros profesionistas tengan presente que los valores como la honestidad, la lealtad, el respeto, el trabajo, la responsabilidad, la honradez, la puntualidad, la disciplina y muchos más son el valor de los valores y que mucho les ayudarán a que se abran las puertas del futuro con mayores oportunidades.

2020 y este año 2021 han sido diferentes porque a causa de la pandemia por el covid-19, se está estudiando en línea por vivir en aislamiento, en años anteriores el día del estudiante se ha festejado con alegría, con bailes, comidas, encuentros deportivos y culturales, etc; hoy quiero hacer énfasis que el 23 de mayo debiera vivirse los 365 días del año porque todos los días deben prepararse para los retos de este cada vez más complejo pero atractivo mundo, porque son estos estudiantes los que tienen como objetivo mejor las condiciones de vida de las familias del campo mediante la aplicación de técnicas que transformen para bien el sector agrícola, ganadero, forestal, métodos de riego, y la utilización correcta de la maquinaria precisa así como los conocimientos administrativos, y ecológicos para la producción integral del sector primario que es el sector agropecuario que es quien produce los alimentos indispensables para la vida; El estudiante de hoy sabe que es un ser privilegiado al brindársele la oportunidad que se le ha otorgado a través de su familia o becas para ocupar un lugar en un aula que con los conocimientos que ahí adquiera serán determinantes para abrirse paso en su futuro y su familia y patria estarán orgullosos.

A continuación un pensamiento de Pablo Neruda referente a esta fecha

POEMA AL DÍA DEL ESTUDIANTE

Todos en esta vida somos estudiantes, porque vivir es aprender. Aprendemos cada día, de nuestras experiencias, de un niño, de un libro, de un amigo, de nuestros padres... Pero existe un día especial para el escolar y el universitario: el estudiante. No es fácil ni sencillo porque es un largo camino por recorrer, un camino que nunca termina. Pero tiene sus recompensas. Es uno de los caminos que más recompensas y satisfacciones brinda. Mientras más estudies y te esfuerces, muchos más frutos verás al recoger la cosecha. Por eso te exhorto a que no mires al camino, ni los tropiezos que tengas en él, sino que mires adelante hacia donde están las metas y sueños que te has propuesto. El éxito te espera. ¡Adelante! Cariños, y paz.

Y como siempre al finalizar una reflexión al tema de hoy "La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo." Filósofo Paulo Freire (1921-1997).

