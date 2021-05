'Metrobús operará hasta que se quite trabe de L12'

La operación de la línea emergente del Metrobús de Atlalilco a Tláhuac se implementará una vez que se retire la trabe de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que se colapsó el pasado 3 de mayo, a mediados de la próxima semana, estimó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Tiene que estar firmado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la empresa que está haciendo el peritaje, un documento en el que digan que ya terminaron de realizar las muestras en sitio para que se pueda levantar la trabe y a partir de ahí, pues ya empezaría a circular el Metrobús, y recuerden que el martes se tienen ya todos los resultados de la revisión del túnel de Atlalilco a Mixcoac, probablemente hacia mediados de la semana", comentó.

Destacó que la fiscalía capitalina indicó que este domingo probablemente terminarán los estudios y la empresa posiblemente el lunes, mientras que la revisión del túnel concluirá el martes y se está definiendo con la fiscalía cuál será la metodología para el levantamiento de la trabe.

Señaló que el Colegio de Ingenieros realiza una valoración total del viaducto elevado de la Línea 12 y una vez que se tengan los resultados, se hará una planeación sobre el siguiente paso.

"Justamente el Colegio de Ingenieros está haciendo la valoración física y las vulnerabilidades del viaducto elevado. Ellos prefirieron hacer todo el estudio para reportar, para saber una valoración mayor de su uso y su corrección. Entonces hasta que no quede listo el peritaje y esta valoración del Colegio de Ingenieros [no se avanza]; mientras tanto estará operando, por supuesto, el Metrobús y hasta que no tengamos toda la valoración no podemos decir cuál es el siguiente paso", expuso.

La mandataria local explicó que el problema de movilidad que se registra actualmente en el transporte emergente que se da a los usuarios de esta línea es principalmente porque no han podido retirar la trabe, por lo que pidió comprensión y disculpas a los usuarios por esta situación.

"Pero no podemos levantar la trabe hasta que no esté perfectamente documentada toda la necesidad del peritaje", concluyó.