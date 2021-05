Oprah Winfrey revela que fue violada de niña por varios familiares

La famosa presentadora Oprah Winfrey decidió romper el silencio al decir que fue violada repetidas ocasiones por varios miembros de su familia cuando era tan solo una niña.

Las polémicas declaraciones surgieron en la serie documental, The Me You Can’t See, que produce junto al príncipe Harry y la cual se estrenó el viernes a través de AppleTV.

“A los 9, 10, a los 11 y 12 años, mi primo de 19 años me violó. No sabía lo que era una violación. Ciertamente no estaba al tanto de la palabra. No tenía idea de qué era el sexo, no tenía idea de dónde venían los bebés, ni siquiera sabía lo que me estaba pasando. Y guardé ese secreto”, dijo la estrella de la televisión.

Además del primo, Oprah aseguró que también fue abusada sexualmente por su tío y otros familiares hasta que cumplió sus 14 años de edad. Entonces, relató que quedó embarazada y fue enviada a vivir con su padre. El niño murió cuando tenía dos semanas.

“Y es algo que acepté. Que una niña no está segura en un mundo lleno de hombres”, recordó la presentadora estadounidense de 67 años de edad.

En otra entrevista para el portal Today, Winfrey se quejó este viernes de otros abusos que sufría de niña.

“Mi abuela era muy dura, como muchos padres negros durante esa época, la idea de abrazar y amar a tu hijo o incluso permitir que el niño se sintiera apreciado no era parte de su vida”, dijo.

Al relato de Oprah se sumó el de Lady Gaga, quien platicó abiertamente a la presentadora el mismo viernes en The Me You Can’t See, sobre uno de los episodios más duros de su vida: la violación que sufrió a sus 19 años por parte de un productor y por el cual quedó embarazada.

Según su testimonio, un productor, del que no ha querido desvelar el nombre, la habría amenazado con quemar toda su música si no se desnudaba ante él. Inmediatamente después la artista sufrió una presunta violación que no solo le provocó un “brote psicótico total”, sino que también quedó embarazada. Gaga aseguró que no volvió a ser la misma durante años y que ha tardado mucho tiempo en darse cuenta de que “ella no había hecho nada malo para ser violada”.