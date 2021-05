Escuela F. Ángeles tendrá clases presenciales

Luego de que se diera a conocer la segunda etapa del programa piloto para el regreso a clases, semipresencial, en el caso del municipio de Francisco I. Madero se contempla a partir de este lunes 24 de mayo, la reactivación de la escuela Felipe Ángeles, del ejido Alamito.

Lo anterior lo confirmó que coordinadora de Servicios Educativos en dicho municipio, Paloma Dávila Esquivel, quien reiteró que se revisa que otras escuelas podrían reintegrase a las actividades, en las siguientes semanas, pues incluso se pretende que también una secundaria lo haga.

"La intención es reactivar los tres niveles para ver la forma en la que se trabajará ya una vez que puedan regresar la totalidad de las instituciones", resaltó.

Especificó que, se desde hace días se trabaja para que los edificios escolares donde se contempla el regreso de los alumnos, se encuentren en las condiciones adecuadas, al igual que el resto de los planteles, puesto que se irán reintegrando paulatinamente, pues aunque todavía no hay alguna instrucción hay probabilidades de que el siguiente ciclo escolar todos regresen a clases semipresenciales.

"Estamos trabajando en el mejoramiento de las escuelas, sobre todo en las necesidades básicas que son el agua, la luz, que el mobiliario y que esté en condiciones de limpieza, de higiene, se lleva a cabo un trabajo arduo para que se cumplan con los protocolos sanitarios para el inicio".

La funcionaria estatal resaltó que, pese a que las escuelas estaban sin funcionar, en algunas de ellas el personal maestros y padres de familia se organizaban para hacer la limpieza y deshierbe para evitar un gran deterioro en los edificios.

Recordó que hace unas semanas se hizo un recorrido para revisar las condiciones en las que se encontraban los planteles y en lo que respecta a Madero son pocos los que presentan daños severos.

"El personal está viendo cuáles escuelas están más dañadas, cuáles necesitan reparaciones fuertes, porque posiblemente se regrese en agosto y tienen que estar también en condiciones".

"Hay escuelas en las que nos robaron los hidros, los tinacos y tenemos reportada una escuela a la que le robaron cable de luz, aunque hay otras que no cuentan con energía eléctrica, pero hay que revisar que es lo que sucede, porque no se robaron el cable y hay otras que si están vandalizadas, pero no son tantas, en lo mayoría lo que se necesita es limpieza y quitar la hierba que salió, por todo el tiempo que estuvieron solas".