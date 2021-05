Movimiento entre estructuras y caídas

El movimiento es una constante en la obra de Eugenia Orozco. Desde pequeña tuvo interés por las artes plásticas, cuando el dibujo y la pintura se presentaron en su vida.

Ya en la adultez, se formó como diseñadora gráfica, lo que le permitió perfeccionar más técnicas. Aunque por azares de la vida misma, se alejó un poco del arte.

En 2013, decidió realizar su primera exposición individual, aunque anteriormente había participado en muestras colectivas con organizaciones como Taller El Chanate.

"Pero en 2013 es cuando ya me decido a hacer una exposición individual. Fue un proceso personal donde necesitaba llevar la fotografía, el dibujo, la pintura y el movimiento para poder liberar y expresar ese proceso".

Orozco declara que los aspectos mencionados siempre acompañaron su pensar artístico, sólo que de manera personal.

"Como que todos esos dibujos y pinturas eran para mí, no lo compartía. En el 2013, acompañado de otros talleres y procesos que estuve tomando de corporalidad, fue que se abrió la idea de quererlo compartir y quererlo mostrar.

ESTRUCTURAS CAÍDAS

En una sala del Centro Cultural Casa Mudéjar, donde su reciente obra está siendo montada, Eugenia Orozco comparte los detalles de este proyecto titulado Estructuras Caídas.

Señala que el proyecto consta de dos etapas: una parte de sus fotografías fue tomada en 2019 y la otra en 2020. Su causa surge de la necesidad de poder compartir su propio proceso que involucra ejercicios físicos de meditaciones en movimiento.

Reynol Salazar Duarte fue el encargado de inmortalizar con su lente las meditaciones de Eugenia Orozco.

"Él hizo toda la fotografía, con lo que le pareciera interesante. No es a través de poses, sino que es a través de este juego de ir encontrando una conexión y al final elegir fotografías que me dan el material para conversar con el público o que lanzan esta invitación a reflexionar".

A finales de 2020, tras vivir el proceso de la pandemia y experimentar un cúmulo de cambios a nivel personal y social, Orozco realizó la segunda etapa de las fotografías.

"Para mí ya era tal vez la primera parte de esta exposición, donde sientes que todo se derrumba de alguna manera: las estructuras que teníamos, la cotidianidad, lo que dábamos por sentado, a lo que estábamos acostumbrados, las ideas, los esquemas, el hacer las cosas como siempre, en automático. Para mí el final de 2020 fue como, a pesar de que no había vivido la pandemia dramáticamente, pero si supe de algunas pérdidas de gente cercana y percibí esta pausa que me obligó a querer compartir algo: cómo esto que se cayó para todos, se cayó para cada uno de nosotros".

En la fotografías, la figura de Eugenia Orozco aparece intervenida por pinturas, en una intención minimalista. La artista habla también de su interés por mezclar la fotografía y el performance.

"Para mí este acercamiento no ha sido a través de algo tan analítico, sino de experiencia, de algo necesario e intuitivo. Yo no tengo ningún acercamiento a la danza, pero sí a la meditación. Cuando estuve tomando talleres donde me invitaban a explorar el cuerpo, intuitivamente me gustó esa manera de expresar, de una forma de liberar a través del movimiento y de la música.".

Estructuras caídas se compone 30 de fotografías intervenidas y una instalación de 10 bastidores de madera.

La muestra será inaugurada este próximo martes 25 de mayo a las 19:00 horas y durante el evento, la artista, acompañada de la bailarina Alpha Ríos, realizará un performance que consiste en la intervención de una imagen y danza contemporánea.

Se solicita a los asistentes seguir todos los protocolos de salud y portar cubrebocas de manera obligatoria.