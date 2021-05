Estoy en mi mejor momento: Sergio Mayer

El actor y político Sergio Mayer cumple este viernes 55 años, pero lo festejó por adelantado el miércoles en compañía de su familia y amigos, asegurando que llega a esta edad agradecido y satisfecho con lo logrado hasta el momento en su vida.

"A partir de los 50 para mí es como medio tiempo de un partido, le doy gracias a la vida que me de esa oportunidad de sentarme a reflexionar cómo ha sido el balance, que me parece ha sido favorable, positivo, y creo que entre más positivo tienes que ser más agradecido, hay gente que no valora y no entiende lo que tiene; a mí me ha costado trabajo llegar a donde estoy, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel familiar, porque hay mucha diferencia entre ser feliz y ser exitoso y les puedo decir que cuando logras esa armonía y poder ser feliz, que es lo más importante, es extraordinario y hoy soy inmensamente feliz".

Entre los deseos que Mayer tuvo en este nuevo cumpleaños, se encuentra el tener mucha salud y volver a tener la oportunidad de seguir trabajando para los mexicanos, porque dice amar a su país y quiere regresarle un poco de lo que le ha dado y agregó:

"Para mí lo más importante es ver a mis hijos felices, para dejar unos buenos mexicanos". En esta celebración lo acompañaron su esposa Issabela Camil y sus hijas Antonia y Victoria, quienes apagaron las velas y partieron junto a él un pequeño pastel, antes de dar paso a la sorpresa que Mayer tenía para la prensa.

"No tengo que desearle, es un hombre que siempre ha cumplido sus sueños, que nadie lo encasilla, nadie le dice que hacer, que siempre tiene proyectos, siempre está caminando", comentó Issabela sobre su esposo.

Camil y Mayer tienen 11 años de matrimonio y se han consolidado como una de las parejas más estables del medio artístico, y la actriz explica que no hay mayor secreto en esto.

"Ha sido una combinación de muchas cosas, creo que la comunicación es importante, el tener la misma visión del proyecto, que sea el mismo juntos, buen humor y amor, claridad y compromiso", dijo la actriz.

El diputado no pudo eludir las preguntas respecto al caso Frida Sofía, Daniela Berriel y Valentina Crespo, así que lo único que aclaró es que en el caso de la hija de Alejandra Guzmán, su padre el empresario Pablo Moctezuma se le acercó para preguntarle algunas cosas y resultó que la modelo solicitó al mismo abogado que Berriel, pero hasta ahí.

"Yo como servidor público atenderé a quien me busque, a quien me solicite".