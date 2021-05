Apoyarán a agremiados para que sean vacunados

El Sindicato Nacional Democrático apoyará con la tramitación de permisos y cambios de turno para los obreros de 40 a 49 años de edad, cuando les corresponda la aplicación de su vacuna contra el COVID-19.

El portavoz del Comité Ejecutivo Nacional del gremio obrero, Gerardo Flores Escobedo, explicó que ya existe un procedimiento para este tipo de gestiones.

Recordó que el primer segmento social, posterior al de los adultos mayores, fue el de las personas de 50 a 59 años, y dijo que muchos obreros de Altos Hornos de México de ese bloque de edad solicitaron cambiar sus turnos laborales para poder acudir a recibir el inmunológico.

"Sabemos que los trabajadores no eligen la fecha, es el día que les toca. Por eso debemos tramitar los cambios de turno para que no se vean afectados y no pierdan el día de trabajo", explicó.

Agregó que en AHMSA laboran más de cuatro mil 600 obreros sindicalizados en las siderúrgicas uno y dos, y dijo que muchos de ellos pertenecen al segmento social de 50 años en adelante.

Explicó que en décadas anteriores se hicieron contratos de gran cantidad de obreros en la entonces creciente AHMSA, por lo que existen muchos trabajadores que son prácticamente de la misma generación.