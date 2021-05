Apoya Adrián LeBarón alianza entre Bours y Gándara en Sonora

Luego de que el empresario Ricardo Bours declinara su candidatura al gobierno de Sonora, postulada por Movimiento Ciudadano (MC) a favor de Ernesto Gándara abanderado de la Alianza "Va por Sonora", integrada por PRI-PAN-PRD, Adrián LeBarón celebró dicha acción.

A través de su cuenta de Twitter, LeBarón señaló que la muerte de Abel Murrieta "nos abrió más los ojos para cambiar el miedo en coraje y darle rumbo a éste país y deshacernos de la narco violencia terrorista".

En su argumento sobre por qué declinaba, Bours dijo que le molesta muchísimo lo que está sucediendo con Sonora.

"Abel Murrieta lo decía con claridad no es posible que te digan que estabas en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando quienes no deberían estar ahí son los criminales y ya ven su asesino me estremeció, estremeció Sonora y a México entero".

Ante el asesinato de Abel Murrieta, quien fuera el abogado de la familia LeBarón desde el día posterior a la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, Adrián y Bryan LeBarón manifestaron su consternación y aseguraron que este homicidio se integra a la investigación que se hace en torno a lo ocurrido con sus familiares.

Celebro el llamado de @r_rbc a la unidad y pluralidad política de todos los Sonorenses. La Muerte de @AbelMurrietaG nos abrió más los ojos para cambiar el miedo en coraje y darle rumbo a éste país y deshacernos de la Narco violencia terrorista. Todos con @EGandaraC ! — Adrián LeBarón (@AdrianLebaron) May 18, 2021