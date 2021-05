El alcalde de Torreón, Sergio Lara Galván, afirmó que gracias al trabajo del Mando Especial de La Laguna y la coordinación entre autoridades de Coahuila, Durango, la federación y municipios se ha podido registrar una disminución “muy drástica” en los índices delictivos de la región.

Lara Galván señaló que en ese aspecto son bienvenidos los cambios o enroque que en el esquema de seguridad regional y que tengan como objetivo abonar a la coordinación que se ha podido establecer entre las corporaciones de seguridad locales, la Guardia Nacional, Sedena y hasta las fiscalías de ambas entidades.

“Afortunadamente lleva una tendencia la región y me refiero a Torreón en lo particular, donde se han sostenido los indicadores delictivos durante varios años, ayer (lunes) precisamente dentro de una de las reuniones con el presidente de la república en la mesa de seguridad se estableció el seguimiento desde 2012 a la fecha, en ese aspecto se da cuenta de una disminución muy drástica en incidencia delictiva y no nada más en un delito, sino en todos los delitos que se catalogan y se clasifican por parte del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública”.

El mandatario local señaló que en ese sentido se tiene “total disposición” del Ayuntamiento de Torreón para colaborar en lo que sea necesario con el nuevo encargado del Mando Especial de la Laguna, Ernesto Joaquín Geminiano Jiménez, con quien se comenzaron a tener diálogos de trabajo desde ayer lunes y se espera tener en el corto plazo un encuentro con mayor detenimiento para revisar líneas de trabajo y áreas de atención operativa en general.

“Totalmente estamos sumados con ellos y todas las autoridades, como se ha venido haciendo desde el arranque de la administración, hay que señalar que no nada más es a través de los cuerpos de seguridad pública estatal, federal o municipal sino a través del Ejército Mexicano y eso ha robustecido mucho las acciones de seguridad en la región”.