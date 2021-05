Entrenador del Arsenal, triste por la salida de David Luiz

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, se mostró "triste" por la marcha del brasileño David Luiz a final de temporada, después de dos años en el conjunto londinense.

Luiz, que llegó hace dos temporadas al Arsenal, termina contrato el próximo 30 de junio y decidió, de mutuo acuerdo con el club, no renovarlo para la campaña que viene.

"He tenido el privilegio de trabajar con él durante 18 meses, los cuales he disfrutado mucho. Nos hemos llevado muy bien y hemos vivido grandes momentos juntos. Ha sido de mucha ayuda. Me gustaría darle las gracias y desearle lo mejor para el futuro·, dijo Arteta en rueda de prensa.

"Estoy triste porque a veces conectas emocionalmente con los jugadores. Ahora va a ser duro y va a doler porque la relación va a cambiar", añadió.

Luiz, de 34 años, abandonará el Arsenal, tras una carrera que le ha llevado por Benfica, Chelsea y París Saint Germain. En sus diferentes clubes ha ganado la Liga de Campeones, la Europa League, la Premier League, la liga francesa y la liga portuguesa, entre otros títulos.