Luz María Zetina rechaza actuar en filme de Alejandro González Iñárritu

Tras muchos meses de especulación, la actriz mexicana Luz María Zetina aseguró que por decisión propia no formará parte de la nueva película del director Alejandro González Iñárritu.

"Se cambiaron las fechas, me adelantaron mi llamado para ingresarme a una cuarentena dos semanas y con muchísimo dolor en mi corazón tuve que rechazar esta propuesta, porque sabemos la grandísima oportunidad que era y el gran cineasta que es (Iñárritu)", dijo la actriz en conferencia de prensa.

El pasado mes de febrero se anunció que la conductora y reina de belleza sería parte del proyecto que el cineasta mexicano lleva a cabo dos décadas después de haber dirigido su película Amores perros en la Ciudad de México.

Medios nacionales informaron que, en realidad, la renuncia de Zetina se debe a que se encuentra participando en el rodaje de la película Limbo, cosa que desmintió la actriz.

"Yo dejé el programa Sale el sol para irme un tiempo sabático que necesitaba y quería con mis hijas, fue una decisión que programé para esa fecha, para mí era muy importante vivir este espacio con ellas", mencionó la conductora quien confiesa que tomó la decisión muy "congruente".

"Muchas veces amamos tanto y es tanta nuestra pasión por actuar en proyectos que sabemos que son únicos que de repente dejamos a la familia en un segundo lugar, y esta fue la razón por la que no lo tomé finalmente, a mí me agarro de sorpresa estando allá y no quise adelantar mi regreso", añadió.

El director cuatro veces ganador a los premios Oscar por películas como The Revenant (2015) o Birdman (2014), regresó a su país de origen el pasado mes de marzo para dirigir su décima película de la cual se sabe poco.

Pese a su intento de hermetismo, Iñárritu ha sido captado en grabaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México y espacios emblemáticos de la ciudad.

Aunque el anuncio de Zetina llega de sorpresa, se sabe que actores como Daniel Giménez Cacho, Andrés Almeida y Leonardo Alonso forman parte del proyecto de Iñárritu.