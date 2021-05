Inauguran memorial de víctimas chinas tras matanza en Torreón

"La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos". La frase que se puede leer en una pared del Museo Arocena es del filósofo romano Cicerón, quien como maestro instaba a los jóvenes para que reflexionaran sobre la muerte.

Precisamente, el memorial La matanza de los chinos en Torreón (1911) supone una reflexión sobre este lamentable suceso ocurrido hace 110 años, así lo expresa Adriana Gallegos Carreón, curadora del Museo Arocena.

Iluminado con una luz rojiza y ambientado con la pieza musical china La tristeza se desvanece, el memorial contiene los 303 nombres completos de las víctimas ultimadas entre el 13 y el 15 de mayo de 1911. También destaca el detalle de que están ordenados por grupos, según el lugar donde murieron.

"En el momento de 1911, el propio Gobierno chino reclama al Gobierno mexicano la pérdida de las vidas humanas y las pérdidas materiales. En ese momento, el derecho internacional era diferente al de ahora: si tú agredías a un ciudadano de otro país en territorio mexicano, el país podía reclamarte directamente y el crimen se perseguía en ambos países".

Fue bajo esa ley internacional que se formaron comisiones para investigar el caso de Torreón.

"Hubo una comisión que organizaron directamente los agresores, los perpetradores, que fue la del Gobierno mexicano y hay otra que organiza la comunidad china directamente a través de la legación (que sería como la embajada) y ellos recogen los nombres de las personas. Ese documento está consignado en los archivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores".

En la muestra se pueden apreciar imágenes de Harold H. Miller, fotógrafo radicado en Torreón durante el inicio de la Revolución, quien capturó instantes del paso de la guerra en La Laguna.

"Es una serie de imágenes que logramos identificar de los días 13 al 15 de mayo de 1911, pero que también logramos ordenar gracias a la cronología, a la iluminación, a cómo aparece, que si había llovido la noche del 14 y aparece el terreno húmedo, etcétera. Logramos también identificar qué lugares de Torreón son."

Cabe recalcar, que la muestra fotográfica no captura ningún cadáver. Adriana Gallegos subraya que el discurso trata de alejarse de lo mórbido para aproximarse a lo empático y humano.

"Tenemos sus nombres, es lo más a lo que pudimos llegar, es nuestro homenaje hacia ellos".

CEREMONIA

Pasado el mediodía de ayer lunes, el memorial La matanza de los chinos en Torreón (1911) fue inaugurado por autoridades federales, estatales y municipales, así como por el embajador de China Zhu Qingqiao, el presidente de la comunidad china en La Laguna Antonio Lee Cháirez y la directora del Museo Arocena Fabiola Favila Gallegos.

Después de mantener un minuto de silencio por las víctimas y con un discurso traducido al idioma chino, Antonio Lee Cháirez manifestó que la conmemoración provocó una serie de sensaciones en la comunidad china.

"Por una parte tenemos la tristeza del recuerdo, pero por otro lado creo que debemos hacer un cambio de mentalidad, un cambio de vida a partir de hoy".

Por su parte, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura a nivel federal, comentó a El Siglo de Torreón que este acto de perdón, al romper un silencio de 110 años, "puede resarcir experiencias dolorosas para que no se repitan, sobre todo, porque quizá las generaciones actuales (tanto de mexicanos como de chinos), no tienen memoria de lo que somos capaces de hacer como seres humanos. Si erradicamos la xenofobia, el racismo, el miedo a lo diferente y reconocerlo como una riqueza, vamos a ser una sociedad diferente. El matar lo que no es igual a nosotros es un acto de barbarie y el reconocerlo como una fuerza es una acción de cultura".

El memorial La matanza de los chinos en Torreón (1911) estará abierto al público a partir de mañana miércoles 19 de mayo, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.