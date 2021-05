García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya no tiene fuero, por lo que, apuntó, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá actuar por el delito de defraudación fiscal equiparada del que acusa al mandatario local.

Esto luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara la semana pasada la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador tamulipeco.

En conferencia de prensa matutina desde la explanada del 33 Batallón de Infantería, el titular del Ejecutivo federal manifestó que desconocía la resolución del Máximo Tribunal sobre este caso.

"Hay un proceso de desafuero. En la Cámara de Diputados, aprueban el desafuero el Congreso local de Tamaulipas se inconforman y va a corresponder al Poder Judicial especial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolver sobre esta controversia", dijo.

"El ministro Alcántara Carranca desechó el recurso de inconstitucionalidad del Congreso local ", se le aclaró.

"Bueno, entonces lo que procede ya es lo que la Fiscalía va a solicitar. No sabía yo de la resolución de la SCJN, si ya la Suprema Corte resolvió que no hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, vamos a decir, del Congreso local, ya es la Fiscalía la que va a actuar", respondió.

"¿Entonces no tiene fuero?" se le insistió.

"No, porque cuando hay una controversia, es la SCJN el Tribunal que decide, entonces ya no hay ninguna otra instancia", contestó.