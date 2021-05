Birds of prey podría tener una segunda parte, dice Margot Robbie

La actriz Margot Robbie habló abiertamente respecto a los planes sobre una segunda parte de su aclamada película "Birds of prey" estrenada en el 2020.

Ante esto, Robbie fue honesta, declarando que por ahora no se encuentra en planeaciones una segunda parte de esta película, sin embargo, tampoco está descartada.

"No sé si estará pronto en el horzonte. No creo que sea un 'no' definitivo, pero no hay secuela en desarrollo de la que esté consciente en esta etapa". Robbie agregó que el estudio no dio un veredicto final, sin embargo, ella está conforme con el desenlace que tuvo la primera entrega.

Tras los comentarios, Rosie Pérez y Jurnee Smollett también dieron su opinión, está última quien ya había puntualizado lo mucho que había disfrutado interpretando a "Black Canary", especificando que lo haría de nuevo sin pensarlo.