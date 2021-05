'Me robaron mi virginidad por su culpa', acusa Frida Sofía

Frida Sofía dio de que hablar nuevamente al responder algunos de los comentarios de los "haters" que no creen en su palabra, señalándola como "mentirosa", luego de la polémica entrevista con Gustavo Adolfo infante donde reveló que, según sus palabras, sufrió abuso por parte de su abuelo, Enrique Guzmán, así como también por parejas y amigos de su mamá, Alejandra Guzmán, que se quedaban en los hoteles con ellas.

Ahora, Frida Sofía expone su nulo interés en la herencia de su madre, dado que señala que no hay dinero que le regrese su niñez, inocencia, libertad y virginidad.

"Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor: fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos, ¿cómo para qué? Dinero viene y va gente, yo no necesito estar de buitre esperando a que se mueran para recibir dinero, ese es otro. Ni siquiera se imaginan lo que es la fama y el dinero, no se confundan", escribió en sus redes.

Dado que se le ha señalado de vivir del dinero de su madre en Miami, Frida señaló que el departamento que le regaló hace unos años es una "jaulita de oro", expresando que abría preferido "tiempo y amor".

"El depa, el depa, el depa, hubiera estado mejor el tiempo y el amor, ya alv con su pinche depa, que al final es lo que según ella me dio con amor, cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro. Al final, si quieren hablar de propiedades… ella me debe una casa que me regaló una abuela paterna que vale mucho más que esta pinche jaulita de oro".

Culminó diciendo que no tiene interés en las propiedades y que quisiera que le fuera devuelta algo más importante para ella.

"O sea que mejor díganle a la Yo-yo que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, si, su culpa por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel siempre".