Macky renuncia a HOY tras nalgada de Tinieblas Jr.; conductoras lo defienden

Este viernes durante el programa HOY en el famoso reality de baile que está llevando a cabo, se generó polémica después de la coreografía de Macky González y el luchador Tinieblas Jr..

Durante el baile, la pareja presentó una coreografía urbana en la que involucraron movimientos de 'twerk'. En uno de ellos, el luchador se acercó a los glúteos de la conductora y le dio una nalgada como 'parte de la coreografía', pero ella reaccionó molesta y decidió no continuar.

¿La adrenalina?, ¿en serio, Tinieblas Jr.? El luchador le dio una nalgada sin su consentimiento a la atleta Macky González en el @programa_hoy pic.twitter.com/ggREkl2X3v — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 14, 2021

Aunque ella mostró su molestia ante el gesto, los jueces y conductores la criticaron por detenerse y no seguir realizando el número.

Ante la sorpresa de la audiencia, Galilea Montijo defendió a Tinieblas Jr. asegurando que él es un caballero y que trata a toda la producción con respecto.

“Yo sé que aquí es un tema artístico, pero yo también invito a todas las personas, todas las mujeres, que si en algún momento no están de acuerdo en que les hagan algo, no se queden calladas”, expresó Macky entre lágrimas al renunciar al programa.

Por su parte, el luchador se lanzó en contra de su compañera y la tachó de 'cero profesional' al no seguir con el baile y no respetar la 'adrenalina' que sentían en ese momento como parte de la coreografía.

“Es falta de profesionalismo. Les estaba diciendo que era como si en la tercera caída y me rompen la nariz. ‘Ay, ya me voy a bajar, porque lo hiciste mal’. Eso no estaba hecho. Ella tiene que terminar tal cual, la adrenalina estaba al por mayor, íbamos a ganar, te lo prometo. Yo tengo familia, me está viendo mucha gente, no le puedo faltar al respeto en ese momento”, dijo el atleta.

Así reaccionó Tinieblas Jr. y se dijo molesto con Macky por no continuar luego de darle una nalgada en #LasEstrellasBailanEnHoy “Es falta de profesionalismo, ella tiene que terminar tal cual, tiene que seguir, fue una falta de respeto a mi porque es una tontería lo que hizo”. pic.twitter.com/7FWXSWN6Fb — Noticia Informativa (@NoticiaInfoMx) May 14, 2021