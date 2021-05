'Llevan una semana agrediéndome', Atala Sarmiento denuncia acoso

Atala Sarmiento compartió en su cuenta de Twitter una carta en la que explica que está siendo acosada y recibiendo tratos agresivos y amenazantes por parte de varios integrantes del gremio médico luego de que en una columna periodística denunciara que fue víctima de negligencia por parte de un traumatólogo en la Ciudad de México.

La conductora condenó las descalificaciones y el hostigamiento que ha recibido tras hacer público un caso que ella vivió y dar el nombre del médico que, asegura, la trató con soberbia y no la ayudó con una lesión en el pie, problema que padece hasta la fecha.

"Llevan una semana burlándose de mí, agrediéndome, hostigándome y poniendo en duda mi palabra agremiados como si de grilla politiquera se tratase", se lee en una parte del documento que ha sido comentado por varios usuarios que se dicen médicos o especialistas en la salud.

Sarmiento detalló que a raíz de su escrito, estudiantes de medicina, médicos residentes, médicos especializados, anestesiólogos, traumatólogos, médicos cirujanos, enfermeras y hasta psiquiatras la han atacado y criticado, poniendo en duda su vivencia y defendido al médico en cuestión.

"Ninguno de ellos me conoce a nivel relación médico-paciente , y mucho menos a nivel personal pero se han atrevido a ponerme calificativos como: ignorante, prepotente, soberbia, engreída. Otros más, que no saben ni de qué se ha tratado esta 'justa', solicitan contexto a sus colegas para unirse al trolleo y molestarme", lamentó.

Atala asegura que si los ataques continúan, podría recurrir a instituciones correspondientes para denunciar las amenazas, el acoso y la violencia que ha recibido".

"Muchos me expresan las pocas ganas que sienten de atenderme si fuera su paciente porque escribí sobre su compañero. Yo misma me negaría a poner lo más sagrado de mi vida, mi salud, en manos de alguien que se mueve desde la entraña por algo que no le corresponde, por envolverse en la bandera de una profesión poniéndola por encima de un paciente. Yo también puedo recurrir a las instituciones correspondientes para denunciar amenazas, acoso y violencia contra mí".

En Twitter, la exconductora de Ventaneando ha respondido algunos comentarios de cibernautas, quienes después han exhibido que Sarmiento los bloquea.