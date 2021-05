Llueven críticas a actriz Gal Gadot

La actriz israelí Gal Gadot desató polémica en redes sociales tras opinar sobre el conflicto armado entre Palestina e Israel.

Esto luego de que la intérprete de "Wonder Woman" utilizara su cuenta de Instagram para expresar su sentir por la guerra que se está suscitando en el Medio Oriente y que hasta el momento ha cobrado miles de vidas.

La artista de 36 años de edad, expresó a través de un mensaje que su corazón estaba roto por el trágico acontecimiento, por lo que rezaba para que los líderes de ambas naciones encuentren una solución.

"Mi corazón está roto. Mi país está en guerra. Estoy preocupada por mi familia, mis amigos. Estoy preocupada por mi gente. Este es un círculo vicioso que ha estado ocurriendo durante demasiado tiempo. Israel merece vivir como una nación libre y segura, nuestros vecinos merecen lo mismo. Rezo por las víctimas y sus familias, rezo para que la inimaginable hostilidad llegue a su fin, para que los líderes encuentren la solución y podamos vivir juntos en paz", señala Gal Gadot en su carta.

Las declaraciones de la actriz provocaron una lluvia de reacciones y críticas de usuarios que aseguran que la celebridad estaba apoyando un "genocidio masivo". Otros señalaron que no era adecuado usar una palabra amistosa como "vecinos" mientras la nación (Palestina) vive un intenso conflicto con lanzamientos de cohetes en la Franja de Gaza. "Gal Gadot sirvió al ejército israelí durante dos años. Esto no debe sorprender a nadie. ¿La escena en la que Wonder Woman salvaba a unos niños árabes de un misil? Pura fachada", dijeron.