Golfista Lagunera se queda cerca del US Open

Muy cerca se quedó la golfista lagunera Brenda González Chibli, de clasificarse al US Women's Open. Y es que la gomezpalatina, se quedó solamente a tres golpes, de realizar la histórica hazaña.

El durísimo sectional qualifiying para el Abierto de los Estados Unidos, a jugarse en tres semanas más en The Olympic, repartía tres lugares, que fueron para la mexicana Ingrid Gutiérrez, que alcanzó la primera posición, así como la norteamericana Kim Kaufman y la canadiense Rebecca Lee-Ben

Este certamen se verificó en el campo de Oakmont Country Club en Corinth, Texas. Brenda terminó en la sexta posición, con tarjeta debajo del par de campo y con muy buenas sensaciones para el futuro inmediato, buscando su pase a la LPGA.

De esta manera, Gutiérrez acompañará a la también mexicana Gaby López (única latina) en el field del segundo major de la temporada del golf femenino.

Ingrid aparecerá entre el 3 y 6 de junio en el campo de The Olympic Club (Lake Course) en San Francisco, California. Hace dos años, la azteca había clasificado al torneo estadounidense, pero no pudo superar el corte clasificatorio en Charleston, South Carolina.

"Lo hicimos, clasificamos al US Open", dijo la mexicana en su cuenta de Instagram. "Quiero agradecer a todo mi equipo, sin su ayuda no hubiese podido hacerlo. Estoy muy agradecida de todos ustedes y estoy muy entusiasmada por lo que viene. Vamoooooosssssss", añadió.