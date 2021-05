Se despide Antonio 'Tren' Valencia del futbol

El lateral ecuatoriano Antonio Valencia, quien brilló con el Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra y con la selección de su país, anunció su retiro como jugador de futbol por un desgaste severo en las rodillas.

"Esta lesión apareció cuando tenía 29 años, intenté seguir entrenando sin operación, funcionó, pero cada vez el dolor apareció más y ahora es el momento de decir gracias a este lindo deporte", explicó en una rueda de prensa organizada por su último equipo, el Querétaro de la Liga MX.

Valencia puso fin a una carrera de 18 años de los que 10 los pasó en el Manchester United, conjunto con el que ganó dos Ligas, una Liga Europa, una FA Cup y dos Copas de la Liga.

"Es una decisión dura porque me siento fuerte mentalmente, pero hay algo que no está bien en tu cuerpo. Es triste ver a tus compañeros entrenando al 100 por ciento y que tú tengas que salir del entrenamiento era deprimente, no es justo que mis compañeros entrenen al 100 y yo al 40", añadió el "Tren" Valencia.

Valencia disputó 98 partidos con la selección ecuatoriana, a la que representó en los Mundiales Alemania 2006 y Brasil 2014, así como en cuatro Copas América.