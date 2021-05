Por ventaja

- Llegó el día de saldar cuentas pendientes de los Guerreros del Santos Laguna con los Rayados del Monterrey, al poner en marcha su serie de cuartos de final en el torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

El estadio Corona de Territorio Santos Modelo recibirá un partido cargado de adrenalina, en el que por más que no se podrá registrar un lleno debido a las restricciones sanitarias, la temperatura se elevará a partir de las 21:06 horas. Guillermo Almada y sus muchachos tienen frente a sí la oportunidad de cobrar venganza de lo sucedido hace un par de años, cuando los albiverdes llegaron como líderes absolutos y los Rayados los eliminaron a las primeras de cambio.

Santos tiene disponible a prácticamente todo su plantel que ha participado en el actual torneo, mismo caso de los Rayados, quienes además, han tenido un descanso más prolongado, debido a que no tuvieron actividad el pasado fin de semana. Jorge Isaac Rojas es el árbitro designado para dirigir las acciones esta noche, auxiliado en las bandas por José Ibrahim Martínez y Jorge Antonio Sánchez, en el actual torneo, Rojas le pitó dos partidos a Santos Laguna, ambos los perdió por 1 a 0 en calidad de visitantes: frente al Atlético de San Luis y frente a los Pumas.

Los Guerreros han tenido un dominio marcado sobre los Rayados al jugar en Torreón, con 19 triunfos en 38 enfrentamientos, a cambio de 11 empates y en solamente 8 ocasiones se llevaron la victoria los regiomontanos. Sin embargo, el más reciente triunfo de los Rayados en la Comarca Lagunera, fue precisamente al disputar una liguilla, en el partido de vuelta de los cuartos de final correspondientes al Apertura 2018, Monterrey se impuso por 0 a 2, con goles de Nicolás Sánchez y Rogelio Funes Mori.

Es crucial para los laguneros el obtener un resultado favorable esta noche, ya que así como dominan en su casa, los Rayados también tienen una efectividad muy marcada al jugar en casa, con 37 enfrentamientos ante Santos, 19 victorias, 14 empates y solamente han obtenido 4 victorias los albiverdes, la más reciente fue en la jornada 9 del lejano torneo Verano 2002, por marcador de 2 goles a 3, con anotaciones santistas de Héctor "Pity" Altamirano, Jared Borgetti y Joaquín Reyes; a partir de ahí, Santos ha visitado a los Rayados en 23 ocasiones, con saldo de 12 victorias locales y 11 empates.

Guillermo Almada ha dirigido a los Guerreros en 2 partidos como visitantes en Monterrey, con números de 1 ganado y 1 perdido, esa derrota fue precisamente en cuartos de final del Apertura 2019, cayendo Santos por estrepitoso marcador de 5 goles a 2, un resultado que ha marcado la opinión de los aficionados en cuanto al rendimiento del estratega uruguayo, exclusivamente en etapa de liguilla. Por su parte, Javier Aguirre como entrenador, enfrentando a Santos, tiene números de 5 victorias, 1 empate y 3 derrotas, incluyendo la gran final del Verano 2001, cuando Santos se coronó y que marca su único antecedente como rival de los Guerreros en fase final.

Dentro de la liguilla, la balanza también es favorable a Rayados, pues en 5 enfrentamientos, los regios han salido triunfantes 3 ocasiones, mientras que los laguneros se impusieron en 2 series. La primera vez que chocaron estos equipos en fases finales, fue en las semifinales del Clausura 2008, cuando Santos avanzó con global de 3 a 3 gracias al inolvidable gol de Fernando Arce; la otra victoria albiverde fue en la final del Clausura 2012, imponiéndose por global de 3 goles a 2 para obtener su cuarto campeonato.

Por su parte, los Rayados se impusieron en la gran final del Apertura 2010 con marcador global de 5 goles a 3, coronando ese campeonato con un golazo de Humberto "Chupete" Suazo. Monterrey también salió victorioso en los cuartos de final del Apertura 2018, con global de 3 a 0 y en esa misma instancia, pero del Apertura 2019, mediante un claro marcador de 6 a 3, torneo en el que a la postre, serían campeones.

Monterrey se quedó con el cuarto lugar de la tabla general y Santos culminó en la quinta posición, de manera general en la Liga MX, los enfrentamientos entre estos lugares, forzosamente siempre en cuartos de final, son dominados por el cuarto puesto. Hablando exclusivamente de torneos cortos, el cuarto lugar ha ganado 27 series, por 21 del equipo que terminó en quinto, pero a favor de Santos, en los tres torneos más recientes, este enfrentamiento ha favorecido al equipo que terminó en el quinto puesto.

CHARAL

De cara al partido de esta noche ante los Rayados del Monterrey, el defensor Carlos Emilio Orrantia atendió a los representantes de los medios de comunicación, mediante una conferencia de prensa realizada de forma virtual, en la que expuso la importancia de ganar esta noche para manejar con mayor comodidad el duelo de vuelta: "la localía es importante. Poder salir con un resultado a favor de aquí, te lleva a un mejor escenario allá, un gol de visita podrá meterle mucha mayor presión al local. Ahora, creo que es muy importante para nosotros mantener el cero, porque con un empate, si vamos allá y hacemos un gol, ellos tendrán que hacer dos; no creo en ventajas como tal, la localía es una ventaja, pero tendremos que desplegar nuestro mejor futbol", anticipó.

"El Charal" fue uno de los elementos más señalados por los aficionados hace un par de años, cuando los Guerreros, líderes del torneo, fueron eliminados a manos de los Rayados, por lo que asegura que esa experiencia le debe ayudar a él y a todo el equipo para salir adelante en esta oportunidad: "el aprendizaje que nos dejó es que los errores que uno comete, los aprovecha el otro equipo. Hicimos buenos partidos pero fueron nuestros errores los que nos dejaron fuera", advirtió.

Respecto a la presencia de aficionados en las tribunas del estadio Corona, el surgido de la cantera de los Pumas señaló: "es un factor para los locales tener a su gente, llevar de la mano el partido, la alegría, la intensidad. Con todo lo que hemos vivido con la pandemia, volver a tener gente es motivación para los dos. Cambias de estar sin una persona en el estadio como si fuera un entrenamiento, a sentir la emoción de la gente. Todo es parte de. A ti también te llena, te hace sentir diferente los partidos, tenemos que estar cien por ciento concentrados en el partido. Sabemos que la liguilla es un torneo aparte, el más mínimo detalle, la distracción puede ser la diferencia".

Aunque hay quienes ven como favorito a Monterrey, Orrantia lanzó un mensaje contundente: "creo que este equipo tiene calidad para pelear al tú por tú al equipo que sea. Tuvimos partidos muy buenos, regulares y algunos en los que no nos salieron bien las cosas, siempre fuimos conscientes de la calidad y del nivel al que podemos llegar. Hemos trabajado para alcanzar nuestro mejor nivel este fin de semana, Monterrey es un gran equipo, ha hecho bien las cosas, se ha reforzado. Lo que digan, con todo respeto, los expertos, la prensa, los analíticos, ellos tendrán su opinión y es respetable. Nuestro juego nos sacará a flote. No porque seamos favoritos o no, va a marcar una diferencia, tenemos que estar concentrados en este partido y en el de vuelta, tenemos experiencia en estos partidos quedando fuera, no lo queremos repetir", sentenció.

51 TRIUNFOS registra cada uno de los equipos dentro de las fases finales en el balompié mexicano.