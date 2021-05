Uniformes escolares no serán obligatorios

Para el próximo regreso a clases semipresenciales en 15 escuelas públicas de nivel básico no será obligatorio el uso del uniforme escolar para niños, niñas y adolescentes de la Región Lagunera de Coahuila. Padres y madres de familia, tutores o usuarios podrán convenir con los prestadores del servicio educativo la vestimenta de los estudiantes, considerando que por la pandemia del COVID-19 hubo afectaciones económicas en la mayoría de las familias.

"Habrá mucha flexibilidad ante todo para que no estén ahorita presionados de que ya no le queda el pantalón o que no le queda la pantalonera. Hay flexibilidad para que los padres de familia no tengan que hacer ahorita un gasto en la compra de uniformes, no será un requisito", señaló la coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina.

Con referencia a los materiales y útiles escolares, la funcionaria indicó que se solicitará lo básico para que los alumnos puedan realizar actividades desde el primer día en los salones de clases. Además, recordó que niños, niñas y adolescentes cuentan con un paquete de útiles escolares que les entregó el Gobierno del estado. "Y dependiendo de qué asignatura les toca ese día, será el libro que lleven. Recuerden que los contenidos que se trabajarán serán los fundamentales, son los contenidos de lectura, escritura, operaciones básicas en matemáticas y contenidos socioemocionales", apuntó.

La coordinadora destacó la urgencia de la reapertura de las instituciones educativas y la implementación de estrategias educativas para regularizar a aquellos estudiantes con los que se tuvo comunicación intermitente o prácticamente inexistente. Rentería Medina pidió el compromiso y la confianza por parte de los padres y madres de familia pues "solamente trabajando en equipo podremos nosotros estar realizando este regreso a clases de manera segura y sin duda alguna, hoy más que nunca, la lección que nos ha dejado la pandemia es que unidos, podremos superar cualquier adversidad y la educación de nuestros niños y de la juventud es lo más importante".

Informó que en estas 15 escuelas laguneras se cuenta con una matrícula de alrededor de 7 mil estudiantes que regresarán a las aulas de forma escalonada y con medidas de higiene y seguridad para evitar la propagación y el contagio del COVID-19.