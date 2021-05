'Me quedan seis años'; AMLO ironiza ante reelección

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó firmar una carta compromiso de no extender su mandato al término de su periodo en octubre de 2024, porque –dijo- con su palabra basta.

"No, es mi palabra y los compromisos se cumplen, pero ya sabes que son seis años los que me faltan ¿no?", ironizó el mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

En junio de 2019, ante notario público, el presidente López Obrador firmó una carta compromiso de no reelección.

Esta mañana de miércoles, el mandatario reiteró que no habrá reelección, si eso es también lo que les preocupa a sus adversarios.

"Me quedan seis años, porque formalmente me quedan tres, pero como trabajo al doble, son seis".

Aclaró que todavía falta que su gobierno se someta a la revocación de mandato, reforma constitucional que promovió y que está programada para el 21 de marzo de 2022.

"En marzo del año próximo habrá una votación y se le va a preguntar a toda la gente si quiere que continúe el presidente, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Ya no voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo, cuando un presidente tiene el respaldo de sólo el 25 el 30% de la población, ya qué hace, cuando deje de tener mayoría, me voy a Palenque, Chiapas".

Aseguró que su gobierno lleva a cabo –sin violencia- la Cuarta Transformación de la vida pública de México, igual de profunda que la Independencia, que la Reforma y la Revolución, porque están arrancando de raíz el principal problema que aqueja el país: la corrupción.