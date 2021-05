ACLARANDO ALGUNAS DUDAS

Entre las cosas positivas de la redes sociales es que se difunden las reglas gramaticales con gran eficiencia (aunque también muchos de los errores) y por esas mismas redes me llegan dudas frecuentes sobre el lenguaje. Hoy quiero aclarar algunas de ellas.

Alguien me preguntaba si el vocablo "mí" se tilda y yo le respondí que sípero teniendo en cuenta de que se acentúa cuando se utiliza como pronombre personal; por ejemplo, en la frase: "A mí me gusta leer". En ese caso lleva su tilde. ¿Y en cuál no lleva? No lleva acento o tilde cuando es adjetivo posesivo, por ejemplo, en la frase "quiero que leas mi libro". En este caso la palabra "mi" es un adjetivo posesivo relacionado con el sustantivo libro. La expresión "mi libro" indica que el libro es de mi propiedad.

Es muy común que al sustantivo "pie" en singular o pies en plural le queramos poner tilde o acento en la 'e', pero eso es un error. Ni pie ni pies llevan tilde. Solamente lo llevan cuando forman parte de otra palabra, por ejemplo, en buscapiés, ciempiés, balompié, etc.

Otro error sobre el que me preguntan con frecuencia es producido por la confusión de la palabra hecho, refiriéndose a un acontecimiento, con la palabra echo como forma del verbo echar. Recuerde siempre que el verbo "hechar" no existe. Existe echar y el vocablo echo es acción en primera persona: "yo te echo la culpa", por ejemplo. La palabra hecho es participio irregular del verbo hacer, por ejemplo, en la frase; "el trabajo ya está hecho", o sea que se refiere a algo que ya se hizo, algo que ya quedó realizado.

Y a propósito, hay que recordar siempre que el vocablo "hizo" es acción en pretérito del verbo "hacer". "El niño ya hizo la tarea". Muy diferente es la acción del verbo "izar" en primera persona y que no debe escribirse con 'h'. "Cada lunes en la escuela, izo la bandera".

También recuerde que el momento en que el sol está en su punto más alto es el mediodía. En este caso, el mediodía es un sustantivo masculino, no es "la mediodía" y también señalo que es una palabra compuesta: "mediodía" y que es una sola palabra.

Si se escribe medio y día separadamente, el significado es diferente.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Javier Calles: ¿Existe el verbo amoblar, refiriéndose a equipar por ejemplo una casa con muebles?

LE RESPONDO: Sí existe el verbo amoblar como sinónimo de amueblar pero su uso va desapareciendo y tal vez pronto esa palabra sea retirada del Diccionario de la Lengua.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Toda civilización no es más que una lucha desesperada por no trabajar.