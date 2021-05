Andrés Iniesta renueva hasta el 2023 con el Vissel Kobe japonés

El jugador español Andrés Iniesta ha renovado con el Vissel Kobe japonés hasta 2023 y, en el día de su 37º aniversario, ha soplado las velas tras confirmarse esa extensión de contrato que le mantendrá en activo hasta los 39 años.

"Hoy es un día muy especial, seguir vinculado dos años más al Vissel Kobe me hace muchísima ilusión. Siempre he valorado el sentirme querido por encima de otras cosas. Me hace muchísima ilusión seguir escribiendo la historia de este club", aseguró Iniesta en rueda de prensa.

Iniesta, ya recuperado de una larga lesión que le tuvo meses fuera del equipo, ha vuelto a jugar con sus compañeros y, este martes, día en que cumple 37 años, se hizo oficial su renovación hasta 2023 con un Vissel Kobe al que llegó en 2018.

"Desgraciadamente, para mí y para todos jugar al fútbol no es algo eterno. Ya me gustaría que lo fuese porque es lo que más disfruto. Mi parte futbolística la quiero terminar aquí, es mi deseo", auguró el manchego.

Además, añadió que el día que sienta que no es así, dirá "basta". "A día de hoy tengo fuerza e ilusión para ayudar a mi club. Me siento con mucha fuerza todavía", se sinceró Iniesta, que ha disputado la 'Champions' asiática con el Vissel Kobe y ganado una Copa del Emperador y una Supercopa en Japón.