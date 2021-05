Se aglomeran cientos en Centro de Torreón para comprar flores

Luego de que el año pasado registraron ventas mínimas, las florerías registraron un repunte del 80 a 100 por ciento por el Día de las Madres, pues cientos de laguneros visitaron el mercadito en el Centro para llevar sus arreglos y alegrar a sus mamás.

En la calle Blanco, la gran ausente fue la sana distancia, pues los compradores se aglomeraban sobre la acera para entrar y elegir las flores que más gustan a sus progenitoras, dificultando el paso incluso para los vendedores, quienes luego de algunos intentos por preservar los protocolos, terminaron también por ignorarlos.

"Les hemos estado diciendo que tienen que usar adecuadamente el cubrebocas, que no se amontonen, que mantengan su distancia para ser atendidos, pero no todos hacen caso", comentó Fernando, vendedor, quien se observaba muy entusiasmado ante la gran afluencia, "no hay punto de comparación, el año pasado aquí estuvo solo, hoy seguimos en pandemia pero hay gente que ya se vacunó y hay más confianza de salir".

Algunas florerías se apoyaron en las redes sociales para levantar pedidos a fin de subir las ventas, sin embargo coincidieron en que, a lo largo del fin de semana, se registró una buena afluencia de compradores que se llevaron arreglos de todo tipo, aunque las favoritas de los laguneros son las rosas rojas.

La inversión de los negocios varía, pero ante el ánimo que han mostrado los clientes por esta celebración, confían en que no se quedarán con mercancía ni registrarán las pérdidas del año pasado. En los alrededores del mercadito, incluso, se instalaron vendedores ambulantes de globos y peluches para aprovechar la gran afluencia.

Los precios de los arreglos varían de acuerdo al número de flores y la variedad, la mayoría de los clientes invierte entre 300 a 400 pesos, principalmente llevan rosas y algunos girasoles. El Consejo Mexicano de la Flor informó que las ventas del sector alcanzarán dos mil millones de pesos por el Día de las Madres en todo el país.

Reactivación económica

Día de las Madres benefició al comercio.

*Se elevaron también las ventas en distintos productos, tales como ropa, accesorios, zapatos, joyería, perfumes, pastelería, electrodomésticos, restaurantes, salones de belleza e incluso spas.

*En el Centro de Torreón se observó una gran cantidad de gente caminando por las aceras y pocos negocios restringían el acceso, pues el aforo permitido es del 50 por ciento, como parte de las medidas para la prevención del COVID-19.

*Las familias hicieron a un lado los protocolos y paseaban de tienda en tienda para buscar el regalo de las mamás, abuelas, suegras, en el 10 de mayo.