Piden destitución de Tafoya y Berlanga por tardanza en Metrobús Laguna

Debido a la tardanza en la entrega del proyecto Metrobús Laguna será solicitada la destitución de la función pública del encargado del proyecto, Alfonso Tafoya; también del exsecretario de Infraestructura estatal, Gerardo Berlanga.

Así lo advirtieron los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) Rodolfo Walss y Natalia Virgil, mediante una rueda de prensa realizada en el Comité Directivo Municipal del partido en Torreón.

Los legisladores señalaron que se trata de un proyecto que puede ser catalogado como "el más grande fraude de la historia de Torreón, toda vez que se han estado constante cambios de fecha en su entrega oficial, lo que ha significado engaños a la población de la región que requiere de soluciones en el tema de la movilidad pública desde hace varios años. En la sesión del Congreso del Estado vamos a solicitar la destitución de Alfonso Tafoya, evidentemente por su incapacidad respecto al proyecto del Metrobús, en lo que va de este año, nada más en lo que va de 2021, han dado cuatro fechas diferentes del supuesto arranque del proyecto, creo que esto demuestra y deja más que claro que hay una total incapacidad, no hay ni la más remota idea de lo que están haciendo, el Metrobús, junto con la Gran Plaza (Plaza Mayor) son los dos fraudes más grandes de la historia de Torreón, en ambos proyectos casualmente han estado involucrados por un lado Miguel Riquelme, por otro lado Gerardo Berlanga", reclamó Walss Aurioles.

Cuestionado sobre la baja en los aforos y que ha complicado la actividad del transporte público en La Laguna y todo el país, el legislador de Acción Nacional respondió que no se trata de una "suficiente justificación", toda vez que el proyecto debió quedar listo antes de la pandemia y la consecuente caída de los aforos en el transporte colectivo.

"A la fecha no tenemos todavía camiones, no sabemos cuándo va a haber camiones, no hay un modelo de negocios, las terminales no están acabadas, incluso hay una terminal que no la han empezado, la parte de la obra que ya terminaron está completamente de algunos lados ya deteriorada... Alguien tiene que pagar las consecuencias", afirmó el diputado.