Acusan simulación en consulta por Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

La Asamblea Permanente de Puente Madera, comunidad perteneciente al municipio de San Blas Atempa, catalogaron como una "simulación" la consulta indígena que se llevó a cabo, en la cual se aprobó la construcción de un parque industrial en sus tierras.

Dicho parque es uno de los 10 que se desarrollan como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Los comuneros inconformes denuncian que desde que comenzó el proceso de consulta, el Comisariado de Bienes Comunales cometió irregularidades, entre las que señalan la falsificación de firmas de más de 50 comuneros pertenecientes a Puente Madera, así como la firma de dos personas ya fallecidas.

Ellos aseguran que cuentan con pruebas físicas y con las que iniciaron un proceso de juicio de nulidad de la asamblea del pasado 14 de marzo.

En un comunicado, los manifestantes explicaron que el presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales, convocó a la etapa informativa para la consulta indígena el sábado 1 de mayo, ante ello los inconformes se manifestaron y denunciaron acarreo de gente a esta primera etapa de la consulta.

Afirmaron que la asistencia de los pobladores se dio con amenazas, condiciones y con promesas de apoyos y programas sociales.

Señalaron que en dicho proceso no se informó a los asistentes de las afectaciones ambientales, económicas, sociales, culturales y políticas de dicho proyecto, centrándose principalmente en los "beneficios" que dicho Polo de Desarrollo llevará para la población y la región.

Agregaron que mientras se llevaba a cabo la etapa consultiva del 9 de mayo, en la cual se aprobó la autorización para implementar en la zona el parque industrial o Polo de Desarrollo para el Bienestar, ellos se manifestaron con un bloqueo carretero.

Dicha acción de inconformidad, dijeron, es por la forma en la que se busca imponer el proyecto, pues aseguran que "el proceso de consulta no fue libre ni mucho menos informada", asegurando que al día de hoy no cuentan con ninguna información que les permita tomar una posición y decisión con respecto al parque industrial, ya que no existen evaluaciones de impacto ambiental, social, cultural y económico así como información sobre los posibles riesgos.

Denunciaron que también se están realizando los procesos de "consulta a modo" en las comunidades de Santa María Mixtequilla y Ciudad Ixtepec, en donde las autoridades agrarias y "los propietarios de las tierras" donde se pretenden instalar los parques industriales, han mantenido el diálogo y negociaciones a puertas cerradas con las autoridades estatales y federales.

