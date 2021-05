Regreso a las aulas, cada vez más cerca

Una vez concluido el proceso de vacunación al personal docente y con el próximo cambio de Durango al semáforo color verde, el sector privado ya se prepara para un regreso a las clases presenciales en el corto plazo.

"El regreso a clases siento yo que cada día es más cercano, la autoridad educativa está ya programando junto con todas las instituciones de educación superior, independientemente de los niveles, que deseemos ir regresando paulatinamente. Pienso que sería lo más aconsejable que ya se empezara a atender la programación y el inicio del regreso", consideró el presidente de la Federación de Instituciones de Educación Superior de Durango (Fiesdur), Juan Manuel Rodríguez y Rodríguez.

Dijo que luego del proceso de vacunación se deben dejar pasar los 15 días que establecen las autoridades de salud para que la vacuna empiece a hacer su efecto y los maestros puedan regresar a las aulas.

Después de este tiempo, en el caso de las escuelas privadas ya estarían en condiciones de volver, "en cuanto la autoridad lo indique, de 15 días en adelante, pienso yo que ya se puede ir pensando en el regreso o como lo estructure la autoridad educativa y la autoridad de salud. Algunas que deseen iniciar o por sectores o por edades o todas ir regresando a clases sería lo más conveniente pero ya es necesario que se inicie", indicó.

Sin embargo, enfatizó que en un inicio las clases deben ser híbridas, "para que pueda ser exitoso el regreso y no se vaya a fracasar en ese sentido".

Dijo que el confinamiento dejó grandes enseñanzas a la comunidad escolar. "Tiene sus lados muy positivos y también las cosas que se dan; por ejemplo en lo positivo creo que fue un aprendizaje muy grande para todos: alumnos, padres de familia, maestros se adaptaron; estudiantes de nivel superior que nunca pensaron que iban a tener un año de clases virtuales se dieron cuenta de que son capaces y que lo sacaron adelante", mencionó Rodríguez.

No obstante, reconoció que la situación económica fue un factor importante que a todo mundo afectó, "obviamente hubo algunas, no le podemos llamar deserciones, pero si tuvieron que dejar de estudiar por cuestiones económicas pero que ya se han ido algunos reingresando y recuperando".

Pero aseguró que el porcentaje de deserción no fue elevado. "Afortunadamente los índices no fueron muy altos, variaron dependiendo de las instituciones de educación superior entre un cinco y un 10 por ciento por causas económicas, pero en sí deserciones no se tuvieron por otros motivos o porque no pudieran, la deserción fue mínima por ese motivo, que no se adaptaron al sistema virtual", explicó.