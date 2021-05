Vibra Ciudad Lerdo con jóvenes novilleros

El debutante Carlos Luévano cortó dos orejas y se alzó ayer como el gran triunfador de la Novillada de Lujo ofrecida en la Plaza de Toros "Alberto Balderas" de Ciudad Lerdo, donde el joven espada recibió como trofeo un elegante capote de paseo.

Se lidiaron cuatro novilllos y un eral de la ganadería D´Guadiana, fundada en 1973, de divisa verde, blanco y rosa; ofrecieron juego desigual y destacó el último de la tarde, en una plaza que registró aceptable entrada.

Abrió festejo el aspirante a novillero Luis Garza, lidiando al eral herrado con el número 1, llevó por nombre "El Ajúa" y se prestó al lucimiento y la confianza del joven regiomontano, quien recibió con faroles de rodillas en los medios y de inmediato arrancó palmas del tendido, que reconoció el valor del chaval durante toda la lidia que se desarrolló en los medios, culminando con una estocada justo en la cruz, apenas desprendida, pero de efectos letales, correspondiendo el juez de plaza con dos orejas y arrastre lento para el burel.

Salió de la puerta de chiqueros "Que te alivies", herrado con el 76, de 370 kilos de peso, cárdeno, caribello, bizco de cornamenta, para Guillermo Guerra, vestido de obispo y negro, breve con su labor de capote, cedió el tercio a un castigo desmedido con la vara, para apuntalar con buenas y elegantes banderillas. Brindis al ganadero presente en el primer tendido, don Armando Guadiana Tijerina, dando paso a una faena discreta, el astado visiblemente afectado por el castigo del picador, apenas pudo arrancarle algunos pases el novillero, quien colocó una muy buena estocada, que aunque tardó en hacer efecto, cumplió con su cometido; saludo al tercio.

En suerte siguió "A las madres", con el 79 en la piel, registrado en 420 kilos, cárdeno oscuro, bragado, cornidelantero, para Diego Garmendia, ataviado de grana y negro, de elegante recibimiento con sendas gaoneras, cediendo al breve castigo del picador. Nuevamente el brindis fue para el ganadero y enseguida, Garmendia sacó lo mejor de su toreo con la muleta, llevando al astado hacia los terrenos que le convenía, aunque logró levantar por los aires al joven espada, se levantó sin sacudirse el traje para ejecutar manoletinas y disponerse a terminar la obra, pero pinchó en par de ocasiones, colocando al tercer intento una estocada tanto caída, de efectos fulminantes; saludo al tercio.

De la puerta de toriles salió "Con Cariño", número 107 y de 380 kilogramos como tarjeta de presentación, negro zaino, cornidelantero, apenas apretado, para el duranguense Juan Carlos Díaz, vestido de verde bandera y negro, quien apenas sacó el capote para sacarle las arrugas. Buen trabajo del picador, no así de los banderilleros pasando al brindis al licenciado Jesús Sotomayor; la labor con la muleta fue más que accidentada, cayendo el novillero en más de cuatro ocasiones ante un astado que no batalló para encontrar al torero, quien recibió la recomendación de dejar el ayudado y acomodó una estocada algo tendida, pero funcional; bañado en arena y sangre del novillo, Díaz recibió una oreja, producto de su valentía, no así de su toreo.

Cierraplaza "Marcelño", herrado con el 81, registrado con 390 kilos, negro zaino, bizco de cornamenta, para el debutante Carlos Luévano, ataviado en rosado y oro, de elegante presentación con medias verónicas, pasando a breve y efectivo castigo del picador y finalmente dos buenos pares de banderillas. Tomó la muleta y lo llevó bien por el pitón derecho, naturales, pases de pecho, aunque alcanzó el novillo a desarmar al novillero, se repuso el muchacho colocando una estocada apenas trasera, suficiente para arrancarle al astado su último aliento y otorgarle al torero dos orejas.

