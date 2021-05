Indemnización por 26 muertes en colapso del Metro suma 16.9 mdp

Alrededor de 16 millones 900 mil pesos serán los que cubrirá la póliza de seguro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para indemnizar a los familiares de las 26 personas que perdieron la vida tras el colapso de la Línea 12 en la estación Olivos, el pasado 3 de mayo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que tras hablar con los seguros, se incrementó el monto y por ello la indemnización que recibirán los familiares de las personas que murieron será de 650 mil pesos y no de 350 mil pesos.

Refirió que servidores públicos del gobierno local acudirán de manera directa a los domicilios de las víctimas, para identificar quién será la persona beneficiaria y así firmar el convenio de forma inmediata para que la próxima semana tengan el dinero.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo destacó que esta póliza será para los deudos de los fallecidos y para cubrir todos los gastos médicos de aquellas que están hospitalizadas en centros médicos privados.

Luego de que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) indicó que el pago será para el Metro y no directamente a las víctimas, la jefa de Gobierno capitalino detalló que se hará un convenio del STC con cada beneficiario para reducir los trámites burocráticos y que puedan recibir este apoyo lo más pronto posible.

Tras el incidente de la Línea 12 del Metro, el Gobierno local, por medio de la Comisión de Atención a Víctimas capitalina, otorgará un apoyo emergente de 50 mil pesos a los familiares de las personas que perdieron la vida, a la mayoría ya se les adelantaron 10 mil pesos.

Recordó que también se está dando un apoyo emergente de 10 mil pesos a los familiares de las personas que están hospitalizadas, por todos los gastos que puedan tener en este momento, incluso, se les ha apoyado con habitaciones en hoteles para aquellos que viven muy lejos.

Sheinbaum Pardo aseguró que todas las personas que perdieron un familiar o que tienen familiares graves en los hospitales, "no van a estar desamparados, no los vamos a dejar solos, vamos a estar con ellos y vamos a darles todo el apoyo que requieran, este es un compromiso y por eso hay un servidor público que los está acompañando en este proceso, si por alguna razón no han sido contactados, por favor, conocen los teléfonos para que nos puedan contactar para ir agilizando este proceso para que puedan ser apoyados".

Asimismo, expuso que en el caso de las personas que resultaron lesionadas y ya fueron dadas de alta reciben visitas en su casa por parte de Participación Ciudadana para saber si tienen algún problema todavía de salud, si requieren un apoyo sicológico o qué necesidades tienen para atenderlos.

"Estamos trabajando con ellos [los afectados en el colapso del Metro] en apoyarles en muchas otras cosas, algunos de ellos requieren empleo, algunos familiares, algunos dejaron hijos pequeños que requieren becas para sus estudios, algunas otras personas tienen algunos otros problemas de enfermedad, a los cuales se les está apoyando", expuso.

Además, dijo, la Comisión de Atención a Víctimas capitalina hará una valoración integral de la reparación del daño.