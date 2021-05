Inicia reactivación de la Feria Torreón; regresan 'Las Jarras'

Al aire libre, trabajadores con cubrebocas y mesas con distancia fueron parte de los protocolos que se aplicaron durante el primer día de reactivación gradual de la Feria de Torreón, actividad en la que además se tuvo el regreso del bar "Las Jarras".

Administradores del espacio afirmaron que la reactivación de la zona se estará haciendo con un apego "estricto" de los protocolos sanitarios que ha marcado el Subcomité Técnico de Salud, de forma que se pueda tener una actividad regular y sin riesgo de contagios del COVID-19, esto bajo el entendido de que la pandemia aún no concluye y de que nuevos casos se siguen dando de forma diaria.

Para la reapertura del local de "Las Jarras", las autoridades sanitarias en la región autorizaron únicamente un aforo del 40 por ciento y una vigilancia estricta en temas de comportamiento, esto para privilegiar un ambiente familiar sobre el de mero esparcimiento que prevalecía en años anteriores, mismo que en su momento derivó en algunas trifulcas.

El espacio cuenta además con filtros de revisión de temperatura en la entrada principal, así como dispensadores de gel antibacterial en cada uno de los puestos del "Bazar Emprende TRC" y que estará disponible desde el 7 hasta este 9 de mayo, con horarios de las once de la mañana a la medianoche.

En el caso de "Las Jarras" el servicio será desde las dos de la tarde y hasta la medianoche, además se tendrá presencia de al menos una decena de elementos de la Dirección de Inspección y Verificación del municipio, mismos que ejecutarán las sanciones correspondientes en caso de que se observen irregularidades en los protocolos o en el ordenamiento general del complejo.

Al pendiente estarán también elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, mismos que buscarán evitar cualquier incidente en las áreas de consumo de alcohol.

Cabe señalar que el acceso al espacio no es por la entrada principal a la Feria de Torreón, sino por el estacionamiento lateral que se ubica en el acceso de la velada, esto desde el periférico Raúl López Sánchez y la rúa que conecta con el Coliseo Centenario, no se tiene costo de acceso, no tampoco por el uso del mismo estacionamiento.El uso del cubrebocas es obligatorio entre todos los asistentes, así como el procurar la distancia social.