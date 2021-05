Llaman a evitar incendios

La Dirección de Protección Civil de Lerdo, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, exhorta a la ciudadanía en general para que coadyuve a evitar incendios de basura y maleza, pues además de generar afectaciones al medio ambiente, ponen en riesgo a la población.

Durante el mes de abril se atendieron un total de 47 incendios de basura y maleza, dos en casa habitación y cinco de vehículos, una disminución considerable si se compara con los casos atendidos durante el mes de marzo.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos solicitan a la ciudadanía atender las siguientes recomendaciones: no dejar velas encendidas durante la noche, no dejar productos inflamables cerca de los niños, no conectar varios aparatos electrónicos en la misma toma de corriente, mantener una ventana abierta durante el día y noche y vigilar la cerradura de las perillas de la estufa.

También recomiendan asegurarse de apagar en su totalidad la colilla de cigarros y recolectarlas (no tirarlas en la basura); recolectar la basura o material vegetativo para embolsarlo o colocarlo en un recipiente y posteriormente depositarlo en el relleno sanitario más cercano; no arrojar cerillos encendidos en carreteras, bosques y terrenos; evitar encender fogatas; y recoger desechos de envases de vidrio.

Otras recomendaciones son evitar sobrecalentar el vehículo, manteniendo una temperatura estable en el motor pues durante la etapa del calor el calentamiento es mayor.

En caso de conflagración, llamar al sistema estatal de emergencias 911 a través del C4 o al número de atención de los Bomberos 8717253252.