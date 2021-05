Para el presidente ejecutivo de Santos Laguna, Dante Elizalde, no hay más, por lo que los Guerreros son favoritos hoy en el duelo de hoy ante Querétaro.

"Es favorito en esta etapa de reclasificación", expresó de manera enérgica, en entrevista virtual que tuvo con El Siglo de Torreón a la distancia, en una edición especial de META a fondo, donde fue sincero: "lo digo con absoluta responsabilidad y humildad, por lo que se vio de ambos equipos en el torneo. Tenemos la obligación de hacer un buen partido y de trascender para estar en la siguiente etapa", agregó.

Aceptó que como directiva también vibran en las horas previas del trascendental encuentro, esperando que el árbitro silbe para liberar la adrenalina acumulada en los días previos.

"Se preparó esta semana con toda la intensidad característica de esta institución, para tratar de brindarle alegría a los aficionados. La mejor manera de metabolizar estas sensaciones, es con el trabajo para que salten a la cancha 11 Guerreros" apuntó.

Explicó que se hace una importante labor alrededor del encuentro, para dejar todo listo y así los futbolistas hagan lo que saben y dejen en alto el escudo. "Es importante que todos estos factores extracancha, estén solventados para que los muchachos puedan dedicarse a jugar y no estén desconcentrados con situaciones ajenas al partido".

SIN LIGUILLA DIRECTA

El no clasificar de manera directa, a pesar de haber tenido la oportunidad en las dos últimas jornadas de hacerlo, la directiva lo tomó con absoluta tranquilidad. "A veces la pelota es caprichosa y no entra, pero debemos de mantener la esencia que este equipo ha mantenido a lo largo del tiempo, tomar la iniciativa para no regalar nada, estamos confiados y seguros que con el trabajo que se ha venido realizando, vamos a encontrar la solución que en los últimos dos partidos no se nos dio".

Complementó que el equipo albiverde trabaja con absoluta responsabilidad y tras lo visto en el interescuadras del pasado miércoles, se quedó muy tranquilo, ya que el ambiente en el grupo es de fiesta y de intensidad, por lo que hay la vocación de resolver esta instancia.

"Ya no hay que voltear hacia atrás, sino entender que lo que viene es el partido repesca" y de la espina del torneo anterior donde quedaron eliminados en la misma instancia opinó: "Está el compromiso, no es lo correcto voltear hacia atrás, pero estamos claros de lo que se tiene que hacer, tenemos que calificarnos a la siguiente fase y se trabaja en función a eso, en lugar de preocuparnos nos ocupamos, porque tenemos los elementos para poder sortear esta etapa".

Pese a las lesiones sufridas a lo largo del semestre, Dante dejó en claro, que cuentan con un plantel que está listo y preparado, para encontrar estas soluciones, incluso cuando el técnico tome una decisión táctica y tenga que hacer movimientos.

Del trabajo defensivo que se hizo en el torneo, al permitir apenas 13 goles en las 17 jornadas apuntó: "Es un trabajo global muy completo, no es casualidad esta estadística, es un equipo que juega muy ordenado, muy generoso en el esfuerzo y apoyo al compañero que busca recuperar el balón lo más lejano a nuestra portería. También el gran valor que tiene nuestra defensa y todo el aparato que ayuda a evitar la caída de nuestro marco, es algo muy loable la actuación de los defensas, los laterales, los medios de contención y también de los delanteros, que empiezan con la recuperación".

APOYO DE LA AFICIÓN

Santos Laguna fue de los equipos más beneficiados en la reapertura limitada de espectadores en sus estadios, por lo que Elizalde confía que de la mano de sus seguidores, pueden alcanzar los cuartos de final en el torneo.

"Invitar a todos nuestros aficionados, para que se hagan sentir y estén presentes en el Territorio Santos Modelo, que nos acompañen a apoyar y que tengan la certeza, que dejaremos todo en los 90 minutos para lograr el objetivo que nos hemos trazado para estar en la siguiente fase que es muy importante. Entendemos la relevancia que tiene para ellos y la región estar en estas instancias de la competencia".

Aceptó que la gente en los recientes encuentros en el Corona ha tenido un comportamiento ejemplar, aunque también reconoció que siempre habrá uno que otro inadaptado que no hace caso a las reglas y protocolos que se han determinado.

"Hemos tenido saldo blanco en los partidos anteriores confiamos en la madurez e inteligencia de nuestros aficionados que vienen apoyar con todo, la realidad es que su presencia es muy importante, se genera un factor a favor el contar con su apoyo, los jugadores lo perciben y tienen un impulso adicional cuando hay afición en la cancha, lo disfrutamos mucho y esperemos tener un ambiente de fiesta".

Por último, dijo que la liguilla se extraña y se añora, por lo que están totalmente concentrados para lograr el pase ante los emplumados queretanos.