Que las autoridades hagan lo que les toca: dirigente del PRI

"Que las autoridades hagan lo que les toca y si consideran que podemos aportar algo, ahí estaremos", dijo el dirigente estatal en Durango del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rubén Escajeda, en relación al tema del camión con despensas retenido en Gómez Palacio, caso en el que aseguró, hubo un "manoseo increíble" de las supuestas pruebas.

El dirigente criticó el hecho de que la autoridad municipal presente, en este caso los elementos de Seguridad Pública Municipal, aseguraran por un par de horas al extitular de Tránsito de Lerdo, Tadeo Julio César Toledo, ya que nunca se tuvo el cuidado de mantener la cadena de custodia en el camión.

"Para empezar, la autoridad cayó en una omisión al no haber cuidado la cadena de custodia del camión que duró tres horas ahí y que se prestó para que cualquiera llegara y se tomara una foto, eso no es evidencia, eso fue todo montado", mencionó Escajeda.

Los hechos se registraron el pasado 1 de mayo cuando un camión cargado con despensas fue retenido por un grupo de simpatizantes de diversos partidos políticos, al cual subió un ciudadano presuntamente preocupado por lo que estaba pasando, sin que la autoridad no le impidiera el paso.

Tras conocer que tanto Morena como el resto de los partidos, a excepción del Partido Duranguense, presentaron denuncias ante las autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) como de la Fiscalía Especializad para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por lo sucedido, aseguró que no harán nada como partido.

Así mismo, Escajeda desconoció al extitular de Vialidad, "no lo conozco, la verdad no sé si sea o no militante del PRI", concluyó.