Señalan a Henry Martín como cómplice de su hermano Freddy en presunta violación

En entrevista para EL UNIVERSAL, la presunta víctima de Freddy Martín, hermano de Henry, goleador del América, detalló lo ocurrido con el exfutbolista de los Venados de Yucatán.

La mujer venezolana, quien dice ser cirujana dental, explicó que todo se suscitó en una casa del jugador de las Águilas y que fue él quien le ofreció una recamara y quien también le pidió que no denunciara nada.

"Estoy dormida boca arriba. Entre sueños siento que empiezan a tocar mi cuerpo y yo estoy pensando que es mi pareja... Siento que me toman así, por los muslos, por debajo y me hacen así, me jalan, me penetran. Abro los ojos y no era ‘M’. Entro en shock. Era el que después supe que se llamaba Freddy y que era hermano de Henry".

La joven de 29 años intentó huir de la casa y comenta que Henry quiso tranquilizarla, pero sus gritos hicieron que el futbolista abriera la puerta.

"Yo no sabía que era su hermano, nadie me lo presentó como su hermano. Me pide que lo describa, lo describo; simula que no sabe quién es y le digo que era el que estaba sentado frente a mí toda la noche en la mesa. Le dije que me mostrara fotos de los que ahí estuvieron porque eso era un delito y no quiso. Él luego le estaba echando la culpa a otro jugador del América que estaba ahí, ‘E’, que supuestamente es su amigo. Un desgraciado. Finalmente de su teléfono me enseña una foto de su Instagram del que luego supe que era el hermano".

"No me hagas esto, soy una figura pública, va a ser un escándalo y yo no tengo nada que ver", dice la mujer que le suplicó el futbolista del América.

Henry Martín no ha sido requerido para comparecer y continúa con sus actividades en el cuadro de Coapa.