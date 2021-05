Aracely Arámbula reitera que no aparecerá en la serie de Luis Miguel

No hubo arreglo económico, negociación o algún otro acercamiento por parte de Netflix con Aracely Arámbula, para que su nombre o imagen apareciera finalmente en la serie de Luis Miguel, aclaró su abogado Guillermo Pous, después de que a inicios de semana se diera a conocer información en la que se aseguraba que la actriz ya había aceptado que se hiciera referencia a su historia con el padre de sus hijos Miguel y Daniel.

"Es por completo falso, es equivocada la información que dieron, la posición de la señora Arámbula se mantiene exactamente en la misma condición, que fue, no autoriza el uso de su imagen en la serie y no ha existido ninguna otra clase de negociación u oferta para que participara en ella, después de que tuviera la reunión hace muchos meses con la productora y después de que interviniéramos nosotros en el mismo asunto, se mantuvo en la misma situación, no hay ninguna autorización y no existió negociación posterior", dijo el abogado Guillermo Pous.

El representante de legal de la actriz explicó que esto no es una cuestión de dinero, porque Aracely Arámbula jamás quiso negociar su aparición en la serie, aunque hubiera estado en su derecho porque es una figura pública y vive de su imagen, así que hubiera podido cobrar por ello.

Guillermo Pous comentó que en cuanto Arámbula se enteró de esta información, de inmediato lo platicó con él, porque lo percibió entre una situación de burla, por la manera en que habían afirmado que ella había llegado a un acuerdo económico con la plataforma; y de desconcierto, porque no había sido lo suficientemente clara en la decisión que hizo pública y que dio pie a que se afirmara esto.

"Fue muy curioso porque uno de sus colegas (Gustavo Adolfo Infante) dio a conocer esto y además lo hizo de manera contundente y categórica, como si efectivamente lo hubiera sabido y se lo hubieran firmado en piedra, y después fue a mi parecer, profesional y elegante, porque al día siguiente en un programa del cual es titular, una de sus compañeras (Mónica Noguera) de panel hizo la aclaración por habérmelo preguntado de manera directa, y él dijo, 'la información que me dieron fue incorrecta', es decir, le dio la vuelta reconociendo que se había equivocado y punto".

Si en la serie Luis Miguel recurrieran al recurso de cambiar el nombre, el aspecto físico o cualquier otra forma de maquillar la situación de que se esté hablando de ella, el abogado señala que siempre hay la alternativa de realizar un reclamo.

"Ya sea por la vía administrativa por el uso no autorizado de la imagen, o por la vía civil, por la violación al derecho de imagen, de la privacidad, del prestigio, de la reputación, y por el daño y los prejuicios que pudieran ocasionar. Es irrelevante si utilizan el nombre real o no de una persona, ya que la imagen se conforma por muchas otras cosas más, no solamente por el nombre de pila y el patronímico, es por los rasgos físicos, por el comportamiento, por la pisicología, por la situación, por el momento de vida que se pueda identificar a una persona y vincularla con otra persona".

El licenciado Pous explicó que incluso, si Luis Miguel alegara que puede hablar de su relación con Aracely Arámbula porque es parte de su historia, tampoco sería valido este argumento.

"No es que tenga que hacerlo, porque esto no se trata de una producción histórica documental, de narrativa, de entrevista, de investigación o de testimonio, sino se trata de un producto absolutamente comercial y biográfico ficcionado, es decir, es una explotación directa y con lucro, no significa que sea un tema de investigación o crítica, entonces no tiene nada que ver con este argumento; y para contar la trayectoria profesional del señor Gallego Basteri, no significa que para ello deba utilizar la imagen de otras personas que no formaron parte de ella sino estuvieron dentro del ámbito personal".

SIN RESPUESTA DE EL SOL

Guillermo Pous también se encuentra representando a Aracely Arámbula en lo familiar, ya que desde hace dos años se encuentra exigiendo a Luis Miguel Gallego Basteri, la manutención de los dos hijos que tienen en común, obligación que hasta el día de hoy el cantante no ha cumplido.

"Se trata de un incumplimiento a las obligaciones del señor Gallego, con el tema de la pensión a favor de sus hijos Miguel y Daniel Gallego Arámbula, que va para cerca de dos años que no lo ha cumplido. No es un proceso porque ya existe un convenio, o que se esté negociando esta situación, sino que no ha cumplido lo que ya se había acordado".

El abogado explica que no están seguros si Luis Miguel esté enterado de esto, algo que considera casi imposible, porque no debe de ignorar que sus hijos tienen necesidades que cubrir, como su educación o su atención médica, pero el contacto que su despacho ha tenido hasta el momento con él, ha sido a través de su abogados.

"Por lo cual no sabemos si los mensajes que se le envían, para tratar de tener una comunicación cordial, llegan al señor Gallego o simplemente ese filtro los absorbe y no los comunica, la respuesta de ese lado es, no hay dinero, así de burda llega a ser la respuesta, no hay dinero y por eso no ha pagado", finalizó Guillermo Pous.