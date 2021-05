Militariza Gobierno de México aduanas en frontera norte

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que el Ejército y la Marina estarán a cargo de la vigilancia de todas las aduanas fronterizas y costeras, respectivamente, debido a que bandas criminales han evadido los controles y siguen con el contrabando de combustibles.

En la conferencia mañanera, recordó que el 2 de marzo pasado mandos militares quedaron al frente de la administración de las aduanas de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, para frenar el denominado contrabando fiscal.

"Se evitó el contrabando de gasolinas y de diésel. Pero terminando marzo vuelve a caerse (la recaudación) porque tenemos información que están metiendo los autotanques por las otras aduanas", admitió.

"Cuando sucede esto, que empiezan los ensayos vamos a decir, el control del Ejército en estas aduanas, los distribuidores de México que recibían gasolina y diésel de contrabando empiezan a buscar a Pemex para comprarle a Pemex y estuvieron comprando, no lo hacían, tenía tiempo, pero como le sacan la vuelta vuelven otra vez a comprar gasolinas y diésel de contrabando".

De acuerdo con datos oficiales, se estima que durante marzo las ventas de gasolinas y diésel incrementaron 6.7 por ciento, lo que implicó un alza en los ingresos para Pemex de 2 mil 345.96 millones de pesos, pero en abril se registró una caída pronunciada en ambos rubros.

Sin dar nombres, López Obrador advirtió a los distribuidores de combustibles que se benefician del contrabando de gasolinas por la frontera norte, que el Gobierno no va permitir que le roben al pueblo y que continuará la limpia en las aduanas.

"¿Qué les comento a los distribuidores que no están haciendo bien, que están actuando de manera ilegal? Que nosotros somos muy perseverantes y que no vamos a permitir que le roben al pueblo, así de sencillo, y que no nos vamos a cansar", sostuvo.

"Entonces, ayer (martes) ya tuvimos una reunión y di la instrucción de que todas las aduanas de la frontera van a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa y todas las aduanas de los puertos van a estar a cargo de la Secretaría de Marina".

La Administración General de Aduanas informó en abril que el último año han sido destituidos 32 mandos aduanales, de los cuales 12 están bajo investigación, incluso con cuentas congeladas, por su presunta participación en delitos como contrabando de armas, drogas, dinero y combustibles.

"Pero no sólo es este contrabando, es todo lo que entra por relaciones de complicidad que se dan desgraciadamente, vicios arraigados en aduanas y así en otras partes del gobierno", añadió López Obrador.

"Pero todo depende de que no nos cansemos, que sigamos limpiando de corrupción al gobierno, aunque se enojen los corruptos. Quiero que la gente se vaya enterando cada vez más del terrible daño, el tremendo daño de la corrupción. Todavía no terminamos de limpiar las aduanas".