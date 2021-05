Exponen propuestas candidatos a alcaldía de San Pedro

David Ruiz Mejía, de la coalición PRI y PRD; Patricia Grado Falcón, del PAN; y Karla Rodríguez Romero, de Morena; aspiran a la presidencia municipal de San Pedro, por lo que participaron en el foro de El Siglo, en el que respondieron a las preguntas de los ciudadanos. El moderador fue Yohan Uribe Jiménez, subdirector editorial de El Siglo de Torreón.

PROYECTO AGUA SALUDABLE

La primera pregunta fue en relación al proyecto de Agua Saludable para La Laguna, en cuanto a cómo mejorarían la calidad de abastecimiento en la región. David Ruiz dijo que se requiere iniciar desde la base, construir un gran plan rector que les permita invertir adecuadamente el recurso necesario, financiero y humano, en cada colonia y ejido, a fin de resolver estratégicamente. Señaló que las familias de San Pedro ya no aguantan más, pues se han acostumbrado a recibir agua en pipas y las futuras generaciones lo ven normal, por lo que se debe resolver a mediano y largo plazo de forma responsable.

Patricia Grado, actual alcaldesa con licencia, declaró que el agua potable es un tema prioritario para toda la Comarca Lagunera, pues se adolece del líquido y el proyecto es muy esperado, pero está planteado de 3 a 4 años y en este ínter se debe resolver el tema en San Pedro. Señaló que este municipio no tiene agua y debe traerla, lo que genera mayor costo. Agregó que se hizo una inversión importante y se recuperaron pozos, pero ahora se requiere conducirla, establecer una red de almacenamiento para dar abasto a la parte baja, que es la más afectada, y la red intradomiciliaria, todo lo cual, requiere de un plan rector.

Karla Rodríguez dijo que no se puede tener gran provecho del proyecto de Agua Saludable si no se invierte en la infraestructura, por lo que su propuesta es esta, pues indicó que la escasez en las casas es impresionante y la gente espera las pipas con botes en el exterior para llenarlos. Consideró que se requiere estructurar este tema para que se pueda aprovechar el proyecto que viene en los próximos años.

CORPORACIONES DE SEGURIDAD

La segunda pregunta fue sobre los abusos que se han presentado de forma sistemática de parte de los cuerpos de seguridad, en cuanto a si su proyecto impulsa cambios al interior de las corporaciones. Ruiz dijo que hoy existe paz social, pero hay desconfianza hacia la Policía municipal, por lo que la protección ciudadana es pilar estratégico dentro de su plan de gobierno, en cuanto a contar con elementos de seguridad preparados y capacitarlos en materia de derechos humanos, para que la Policía sea confiable, otra propuesta es la creación del Tribunal de Justicia Municipal y Administrativa para vigilar el buen actuar de los elementos y velar por los derechos humanos de las familias.

Grado dijo que este tema es transversal y recordó que intervienen tanto elementos municipales, estatales, federales, el Ejército, por lo que señaló que la gente pide que se actúe con transparencia y en apego a la legalidad, se requiere de capacitación en derechos humanos y ya se ha solicitado una oficina permanente de derechos humanos del estado en Seguridad Pública para vigilar las detenciones, otro punto es la instalación de cámaras de videovigilancia en la ciudad y en las patrullas.

Rodríguez dijo que su propuesta es crear una policía más cercana a los sampetrinos, donde cada oficial sea sometido a una prueba de control y confianza, así como la colocación de cámaras de vigilancia en las patrullas para monitorear cualquier procedimiento que realicen, pues indicó que no se pueden permitir estos abusos. Coincidió en la creación de una oficina de derechos humanos y otra en el municipio para atender las faltas administrativas, a fin de contar con elementos confiables y mayor control.

INSTITUCIONES BANCARIAS

La tercera pregunta fue muy recurrente, luego del cierre de un banco en la pandemia, lo que derivó en una crisis de efectivo en la ciudad, la gente quiere saber si exigirán mejor servicio a estas instituciones. David Ruiz dijo que se debe contar con una visión que despierte la economía de San Pedro, pues indicó que la ciudad ha decrecido en los últimos años y la economía se ha estancado, se requiere mejorar los servicios, pues no se ha instalado ningún otro banco recientemente y se debe atraer un mayor empleo, para que la gente deje de emigrar a otras ciudades y puedan quedarse, consolidar a sus familias con mejores trabajos.

Patricia Grado declaró que el cierre de las dos sucursales ocasionó un colapso financiero de tres días que detuvo las operaciones mercantiles en el municipio. Indicó que para crecer se requiere una mejor telefonía celular y no se tiene en la ciudad, consideró urgente dialogar con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con la que ya se han tenido pláticas, para mejorar la infraestructura en este sentido, indicó que se requiere, además, impulsar el microdesarrollo de las familias.

Karla Rodríguez expresó que no se ha podido desarrollar el San Pedro que se quiere porque no se cuenta con la infraestructura para que empresas de otras zonas o de la propia ciudad puedan crecer y opinó que desde hace años este municipio no se ha desarrollado en el tema económico como debería.

ZONA METROPOLITANA

Otra pregunta fue sobre si considerarían pedir que se integre a San Pedro a la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML). Ruiz aseveró que San Pedro no puede esperar y debe ser una gran aspiración la incorporación a la ZML, por lo que se requiere hacer las gestiones, pero también aprovechar, en esa visión global, el gran corredor económico del norte y de Mazatlán, pues el 20% pasa por la ciudad, de modo que propuso modernizar el libramiento, impulsar la consolidación del distribuidor de La Cuchilla y ampliar esta carretera.

Grado manifestó que la ubicación geográfica es privilegiada, pero está fuera del desarrollo de la ZML, por lo que opinó que se requiere trabajar con los diputados federales, impulsar la gestoría para que se les voltee a ver, utilizar los canales de comercialización y situaciones privilegiadas, ya que se comparten productos afines, pero falta detonar la venta, detener el coyotaje, incentivar a los jóvenes que han desarrollado proyectos relativos al corredor Ports To Plains.

Rodríguez dijo que no ha revisado este tema a fondo, pero su papel sería gestionar. Consideró que buscaría reunirse con gente que conozca más del asunto.

El video completo está disponible en las distintas plataformas de este medio, ayer contaba con más de 4,100 reproducciones y arriba de 1,200 comentarios. El mismo ejercicio se hará con los candidatos a las alcaldías de Torreón, Saltillo, Francisco I. Madero y Viesca.