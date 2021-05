Frenan consulta de expresidentes

Ante la falta de recursos, los consejeros electorales rechazaron aprobar el diseño de la papelería, incluyendo la boleta, que se usará el 1 de agosto en la consulta popular sobre el juicio a los ex Presidentes.

Tres de los cinco integrantes de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral consideraron que no se pueden avalar proyectos sin que el Consejo General apruebe cuánto destinarán a dicho ejercicio, solicitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hace dos semanas, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, informó que ofrecieron a la Secretaría de Hacienda bajar de mil 500 a 890 millones de pesos el gasto de la consulta, y reducir el número de casillas a instalar de 104 mil 667 a 91 mil, pero la dependencia no aceptó darles más presupuesto.

Acordaron continuar con algunas actividades que no requirieran recursos, y presentar el diseño final hasta saber cuánto dinero podían juntar por ahorros.

Sin embargo, la Dirección de Organización presentó ayer a la Comisión el diseño de la papelería electoral de 22 documentos que se utilizarían el 1 de agosto, entre ellos la boleta con la pregunta, imagen de las urnas, actas, sobres, carteles, bolsas, entre otros materiales, como la tinta indeleble.

El presidente de la Comisión, José Roberto Ruiz, reclamó a sus compañeros frenar el proyecto, pues aseguró que tenían la obligación de continuar con los trabajos.

Incluso, les advirtió que sus acciones tenían consecuencias si la Cámara de Diputados les abría un juicio político por incumplir la Constitución.

Claudia Zavala, Jaime Rivera y Carla Humphrey dijeron que por el momento no avalarán nada hasta que se determine el presupuesto que lograron reunir para la consulta.

Dania Ravel votó a favor, al considerar que los tiempos se están acercando, por lo que es necesario tener un proyecto, y cuando cuenten con los recursos, acoplarlo.

CALIFICA AMLO A INE COMO UN FRACASO

Al calificar al INE como un fracaso y como un aparato creado para que no haya democracia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tiene que renovar al sistema electoral mexicano, porque además de ser uno de los más caros del mundo, es poco eficiente y muy parcial.

En la mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado sobre los problemas que los migrantes enfrentan para sacar su credencial para votar y poder sufragar fuera de México.

"Se tiene que renovar el sistema electoral mexicano y esa es una prueba del fracaso del INE, lleva años manejando presupuesto y no se logra que se faciliten los trámites para que puedan votar nuestros paisanos en el extranjero.

"Ese dato debe ser muy apegado a la realidad, porque así ha sido siempre. Llevamos como 20 años así. Se han hecho foros, se hacen viajes al extranjero, se destina presupuesto y ese es el resultado", insistió.

De acuerdo con los datos presentados en la conferencia, este año se recibieron más de 33 mil 600 solicitudes de mexicanos en el exterior para votar en los próximos comicios en nueve estados donde habrá elección de gobernador y en Jalisco y la Ciudad de México para elegir al "diputado migrante", de los cuales unos 25 mil son mexicanos que residen en Estados Unidos.

"Pero ¿ustedes creen que les preocupa esto a los consejeros?, no. Cuando digo que, aunque parezca paradójico, contradictorio, increíble, son aparatos para que no haya democracia, creados para no permitir la democracia o para obstaculizar que el pueblo pueda elegir a sus autoridades", reiteró.

El Presidente señaló que el presupuesto del INE de este año debe ser de 20 mil millones de pesos, que "es de lo más costoso en el mundo, pero lo estamos viendo, de lo más ineficiente y muy parciales, que eso es lo peor".

Medios envilecidos y en decadencia. Por segundo día consecutivo y al afirmar que hay una crisis y una decadencia en todos los medios de comunicación, López Obradora acusó que en éstos reina una falta de ética y están envilecidos.

El Titular del Ejecutivo federal señaló que, al ser captados por intereses, dejó de haber información independiente: "El amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable, porque hay también una crisis en todos, no sólo en México, en el mundo, hay una falta de ética que no se había visto manifestada como ahora, porque los medios durante el periodo neoliberal en México y en el mundo fueron cooptados por los grupos de interés creados.

"Dejó de haber medios de información verdaderamente independientes, cercanos a la gente, a la verdad, a la objetividad, a la ética, al profesionalismo y se fueron a defender intereses de corporaciones, de grupos de intereses creados. Es un fenómeno mundial, es una decadencia. Ojalá y no se manipule, aunque es muy difícil, porque son tiempos de zopilotes", calificó.

En Palacio Nacional, el mandatario federal manifestó que actualmente el periodismo "está envilecido".

"Pues así está la prensa, con excepciones honrosas, y yo respeto mucho a los periodistas, además respeto mucho el oficio, porque es noble oficio, pero está envilecido en la actualidad", aseveró López Obrador.