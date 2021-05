Eduardo Manzano es hospitalizado por problemas en su salud

El actor Eduardo Manzano, de 82 años de edad, fue hospitalizado de emergencia debido a una infección biliar. De acuerdo a declaraciones de su esposa Susana Parra de Manzano, el histrión de Una familia de diez ya había sido tratado anteriormente por esta afección.

Asimismo, desmintió los rumores que señalan que el comediante se encuentra en terapia intensiva, pues indicó que no se encuentra en peligro.

"No es cierto, ¡Qué chismosos!. No se espanten, está bien mi esposo. Le regresó ese cuadro de infección que ya le habían tratado antes, pero con una sola bacteria que le quede le regresa la infección biliar, pero ya está bien, nunca ha perdido el apetito ni la risa", aclaró al diario Reforma. Eduardo Manzano se está recuperando en un hospital de la colonia Roma de la CDMX.

Susana reveló que de momento el actor permanecerá hospitalizado debido al tratamiento con el que lo están tratando.

"Lo tienen con antibióticos, pero está bien, gracias a Dios. Aún no lo pueden dar de alta porque el antibiótico que le están poniendo solamente a través del suero, se lo tiene diagnosticado su gastroenterólogo; el doctor Granados, pero está aquí en la habitación, tranquilo, comiendo bien y bien medicado", señaló su esposa.

Eduardo Manzano Martínez, hijo del comediante, también sostuvo que su padre se encuentra bien de salud. "Yo estuve con él el fin de semana porque fue mi cumpleaños y de regalo pedí pasar a verlo porque yo estoy en Cancún. Cantamos, me cantó Las mañanitas, estuvimos algunos de la familia; el hecho de que esté ahí no implica que se le quite fortaleza ni vitalidad".