'INE es de los más costosos del mundo', señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se tiene que renovar al sistema electoral mexicano, porque además de ser uno de los más caros del mundo, son poco eficientes y muy parciales, "que eso es lo peor".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre los problemas que los migrantes enfrentan para sacar su credencial para votar y poder votar fuera de México.

"Esa es una prueba del fracaso del INE, lleva años manejando presupuesto y no se logra que faciliten los trámites para que puedan votar nuestros paisanos en el extranjero… Llevamos como 20 años así, se han hecho foros, viajes al extranjero, se destina presupuesto, y ese es el resultado".

De acuerdo con los datos presentados en la conferencia, este año se recibieron más de 33 mil 600 solicitudes de mexicanos en el exterior para votar en los próximos comicios en 9 estados donde habrá elección a gobernador y en Jalisco y la Ciudad de México para elegir al "diputado migrante", de los cuales unos 25 mil son mexicanos que residen en Estados Unidos.

"Pero ¿ustedes creen que les preocupa esto a los consejeros?, no. Cuando digo que aunque parezca paradójico, contradictorio, increíble, son aparatos para que no haya democracia, creados para no permitir la democracia o para obstaculizar que el pueblo pueda elegir a sus autoridades".

Señaló que puede ser irreal o kafkiano, pero así es. "El que se hayan recibido 18 mil 247 solicitudes de hombres y 15 mil 551 de mujeres y a nivel mundial, y de Estados Unidos que hay 38 millones de mexicanos, pero sería bueno saber cuánto destinaron del presupuesto para promover el voto de mexicanos en el extranjero, van a ver el costo de cada inscrito, porque falta que voten todos".

El presidente López Obrador dijo que el presupuesto del INE de este año debe ser de 20 mil millones de pesos, que "es de lo más costoso en el mundo, y por lo que estamos viendo de lo más ineficiente y muy parciales, que eso es lo peor".