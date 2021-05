Se puede soñar con este Atlas: Cocca

e cara a su partido ante Tigres del próximo sábado dentro de la ronda de repechaje del Guardianes 2021, el director técnico del Atlas, Diego Cocca dijo que la afición atlista puede soñar en grande con este equipo y que por supuesto que sí pueden derrotar a los dirigidos por Ricardo "Tuca" Ferretti.

"Como no se va a poder soñar, no consigo el futbol sin soñar, sin animarse a crecer, este equipo ha dado muestras de que se puede soñar y la gente también lo siente así, si logramos esa sinergia con ellos que nos vienen a apoyar, yo no tengo duda de que mi equipo saldrá a ganar y a soñar, es la seguridad que le podemos dar a la gente", comentó el técnico argentino.

En donde no tuvo empacho, fue al momento de declarar su admiración y respeto por la figura y trayectoria que tiene el "Tuca", con más de 30 años ininterrumpidos dirigiendo en el futbol mexicano, y que ahora está por terminar una etapa exitosa al frente de los Tigres de la UANL.

"Mucho respeto y admiración, tener tantos años en un equipo es impresionante, a todos nos ha tocado ser despedidos y esperar a que nos llamen, él tiene 30 años sin parar, lo cual es admirable, esto es producto del trabajo y del éxito deportivo, así es que tengo mucho respeto y admiración por el 'Tuca'", mencionó Cocca.

Atlas no tiene lesionados, ni suspendidos y el equipo cuenta con plantel completo para preparar de la mejor manera el duelo ante los felinos en el estadio Jalisco y solo se está a la espera de saber si Diego Cocca utilizará a Julio Furch de arranque o si seguirá con Milton Caraglio en el eje de ataque.